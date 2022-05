Οικονομία

Κορονοϊός - Χιλή: ανοίγει ξανά τα χερσαία σύνορά της

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η επιδημία έχει σταθεροποιηθεί στη Χιλή, παρότι εξακολουθούν να ισχύουν τα υγειονομικά μέτρα, κυρίως για τους αλλοδαπούς μη κατοίκους.

Η Χιλή ανακοίνωσε ότι ανοίγει εκ νέου σήμερα 22 χερσαίους συνοριακούς σταθμούς που είχαν κλείσει από τις 17 Μαρτίου 2020 με την Αργεντινή, τη Βολιβία και το Περού, λόγω της επιδημίας του κορoνοϊού.

Μόνο τα εμπορεύματα μπορούσαν να περάσουν από αυτά τα σημεία διέλευσης, που ήταν κλειστά για την κυκλοφορία των ανθρώπων.

"Σήμερα Κυριακή, 1η Μαΐου, η κυκλοφορία στα σύνορα θα εξομαλυνθεί", αναφέρει ο λογαριασμός στο Twitter της υπηρεσίας των συνόρων του υπουργείου Εσωτερικών της Χιλής.

Η επιδημία έχει σταθεροποιηθεί στη Χιλή, παρότι εξακολουθούν να ισχύουν τα υγειονομικά μέτρα, κυρίως για τους αλλοδαπούς μη κατοίκους.

Τρία επίπεδα συναγερμού είναι σε ισχύ και σήμερα, τα σύνορα πρέπει να λειτουργούν σύμφωνα με το επίπεδο 1 που σημαίνει ότι δεν υπάρχει κανένας περιορισμός στα ταξίδια εντός ή εκτός της χώρας.

Συνιστάται μόνο το μοριακό τεστ PCR πριν από το ταξίδι, αλλά κατά την άφιξή τους στη Χιλή, οι ταξιδιώτες μπορεί να ελεγχθούν τυχαία. Ένα έντυπο υγείας πρέπει να συμπληρώνεται και οι αλλοδαποί μη κάτοικοι πρέπει επίσης να έχουν ασφάλιση υγείας σε περίπτωση που χρειαστεί να λάβουν θεραπεία για την Covid-19.

Εάν ο συναγερμός επανέλθει στο μέγιστο επίπεδο 3, αυτό σημαίνει την επαναφορά των περιορισμών.

Τον Νοέμβριο, το αεροδρόμιο του Σαντιάγο άνοιξε ξανά, και ακολούθησαν τερματικοί σταθμοί στις πόλεις Αντοφαγκάστα και Ικίκε (βόρεια) και Πούντα Αρένας (νότια) και μετά πέντε σημεία διέλευσης στα σύνορα με την Αργεντινή στις 22 Δεκεμβρίου.

Η Χιλή, μια χώρα με περισσότερους από 19 εκατομμύρια κατοίκους, έχει καταγράψει 3,5 εκατομμύρια κρούσματα κορωνοϊού και 57.539 θανάτους από τις 8 Μαρτίου 2020.

Ειδήσεις σήμερα:

Μαντόνα: Έπεσαν οι τίτλοι τέλους στη σχέση με τον 28χρονο συντροφό της!

Fuel Pass: Ξεκίνησαν οι πληρωμές

Κορονοϊός - Μπιλ Γκέιτς: Ίσως να μην έχουμε δει τα χειρότερα