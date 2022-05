Κόσμος

Διπλωμάτης απήχθη από συμμορία

Αγωνία για τον Κάρλος Γκιγιέν που απήχθη από επικίνδνη συμμορία της Αϊτής. Τι απαιτούν για να τον αφήσουν ελεύθερο.

Δομινικανός διπλωμάτης απήχθη από μια από τις πιο επικίνδυνες συμμορίες της Αϊτής, ενημέρωσε χθες Κυριακή η κυβέρνηση της Δομινικανής Δημοκρατίας, αξιώνοντας από τις αϊτινές αρχές να ενεργήσουν άμεσα για να αφεθεί ελεύθερος.

Η δομινικανή κυβέρνηση απαιτεί οι αϊτινές αρχές να διενεργήσουν «έρευνα άμεσα» και να δράσουν για να αφεθεί ελεύθερος «σώος και αβλαβής» ο Κάρλος Γκιγιέν, ανέφερε ανακοίνωση Τύπου της προεδρίας. Ο αγροτικός σύμβουλος της πρεσβείας της Δομινικανής Δημοκρατίας στο Πορτ-ο-Πρενς απήχθη την περασμένη Παρασκευή το μεσημέρι στο Κρουά ντε Μπουκέ, προάστιο της πρωτεύουσας.

Την απαγωγή διέπραξε η συμμορία 400 Mawozo, η οποία ελέγχει το Κρουά ντε Μπουκέ και τον περασμένο Οκτώβριο είχε αρπάξει 17 αμερικανούς ιεραπόστολους και συγγενείς τους, ανάμεσά τους πέντε παιδιά, διευκρίνισε πηγή προσκείμενη στο δομινικανό ΥΠΕΞ στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Ο κ. Γκιγιέν είναι ο πρώτος διπλωμάτης της Δομινικανής Δημοκρατίας που πέφτει θύμα απαγωγής στην Αϊτή, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Ο Τύπος της Δομινικανής Δημοκρατίας αναφέρει ότι η συμμορία απαιτεί λύτρα 500.000 δολαρίων για τον διπλωμάτη, ο οποίος μετέβαινε στην παραμεθόρια κοινότητα Χιμανί, στο νοτιοδυτικό τμήμα της πατρίδας του.

Η βία των συμμοριών στο Πορτ-ο-Πρενς έχει μετατραπεί σε ανοικτό πόλεμο — τουλάχιστον 18 πολίτες δολοφονήθηκαν μέσα σε λίγες μέρες στην πρωτεύουσα της Αϊτής στα τέλη Απριλίου.

Η αϊτινή αστυνομία, αντιμέτωπη συχνά με δραματική υπεροπλία των συμμοριών, αδυνατεί να αντιμετωπίσει την κατάσταση: έχει απολέσει τον έλεγχο ολόκληρων συνοικιών και δρόμων στρατηγικής σημασίας.

