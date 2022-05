Κοινωνία

Εθνική Οδός - Τροχαίο: Χωρίς δίπλωμα ο 26χρονος που προκάλεσε το δυστύχημα στην ΛΕΑ

Ο άτυχος άνδρας σκοτώθηκε, ενώ δίπλα ήταν η γυναίκα του. Εικόνες σοκ από τον τόπο της τραγωδίας.

Συνελήφθη ο 26χρονος που προκάλεσε το θανατηφόρο τροχαίο, με θύμα έναν 59χρονο, το πρωί της Πρωτομαγιάς στην εθνική οδό Αθηνών Θεσσαλονίκης στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη, στο ύψος Μικροθηβών.

Ο άτυχος άνδρας έκανε δεξιά στην εθνική οδό και σταμάτησε στη Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης (ΛΕΑ), προκειμένου να μιλήσει με ασφάλεια στο κινητό του.

Δυστυχώς όμως, εμβολίστηκε από το αυτοκίνητο του 26χρονου, με αποτέλεσμα να βρει τραγικό θάνατο, ενώ η σύζυγός του που επέβαινε στο ΙΧ, δεν τραυματίστηκε.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο οδηγός του οχήματος που εμβόλισε το όχημα του 59χρονου δεν είχε δίπλωμα και συνελήφθη για ανθρωποκτονία από αμέλεια.

Πηγή φωτογραφιών: almyrospress.gr