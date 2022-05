Πολιτισμός

Εκοιμήθη ο Μητροπολίτης Δράμας Παύλος

Θλίψη στους κόλπους της Εκκλησίας προκάλεσε η είδηση ότι Μητροπολίτης Δράμας Παύλος εκοιμήθη.

Εκοιμήθη σήμερα, Δευτέρα 2 Μαϊου 2022 ο Σεβ. Μητροπολίτης Δράμας κυρός Παύλος.

Οι πληροφορίες της ιστοσελίδας Romfea αναφέρουν ότι ο Σεβασμιώτατος, έχασε την μάχη με την ζωή μετά από οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου.

Ο μακαριστός Μητροπολίτης Δράμας, γεννήθηκε στη Βέροια το 1963.

Μετά τις εγκύκλιες σπουδές του σπούδασε από την Εκκλησιαστική Σχολή της Λαμίας όπου και αποφοίτησε. Έπειτα εισήχθη στη Θεολογική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Ποιος ήταν ο Μητροπολίτης Δράμας

Με την ολοκλήρωση των προπτυχιακών σπουδών του το 1988, συνέχισε της μεταπτυχιακές του σπουδές λαμβάνοντας μεταπτυχιακό δίπλωμα το 1995. Είναι διδάκτωρ του ίδιου πανεπιστημίου από το 2002.

Χειροτονήθηκε διάκονος το 1983 και πρεσβύτερος το 1988 υπό του μακαριστού Μητροπολίτου Βεροίας Παύλου.

Διετέλεσε εφημέριος του Ιερού Ναού Οσίου Αντωνίου, πολιούχου της Βέροιας, και στην συνέχεια το 1991, εξελέγη ηγούμενος της Ιεράς Μονής Παναγίας Σουμελά και αντιπρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του ομώνυμου ιδρύματος.

Συνέγραψε άρθρα σε εφημερίδες και περιοδικά. Έχει πραγματοποιήσει πολλές ομιλίες και διαλέξεις. Έχει λάβει μέρος σε εκκλησιαστικές αποστολές στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Πέντε ημέρες μετά την κοίμηση του Μητροπολίτη Δράμας Διονυσίου, στις 5 Οκτωβρίου 2005, εξελέγη Μητροπολίτης Δράμας από την Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος.

Χειροτονήθηκε Επίσκοπος στις 9 του ίδιου μήνα. Εγκαινίασε τον νέο ναό του Αγίου Χρυσοστόμου Σμύρνης στη Δράμα το 2016.

