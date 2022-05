Τοπικά Νέα

Φωτιά σε κτήριο στην Θεσσαλονίκη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αναστάτωση από την φωτιά στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Στο σημείο έπευσε η Πυροσβεστική.

Πυρκαγιά σε εγκαταλειμμένο κτίριο στο κέντρο της Θεσσαλονίκης (Βίκτωρος Ουγκώ 10) εκδηλώθηκε τις πρώτες πρωϊνές ώρες.

Αμέσως έσπευσε δύναμη της Πυροσβεστικής η οποία την έθεσε υπό έλεγχο.

Ειδήσεις σήμερα:

Βόρεια Ελλάδα: Σύλληψη για παιδική πορνογραφία

Καιρός - Δευτέρα: Τοπικές βροχές, σποραδικές καταιγίδες και πτώση της θερμοκρασίας

Διπλωμάτης απήχθη από συμμορία