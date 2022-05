Οικονομία

Γεωργιάδης για τιμή ρεύματος: Εύκολες λύσεις δεν υπάρχουν

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

«Δεν έχουμε το πιο ακριβό ρεύμα στην Ευρώπη. Είμαστε στο μέσο όρο. Αυτό είναι μια απάτη του ΣΥΡΙΖΑ», ανέφερε μεταξύ άλλων, ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Για τις αυξήσεις στην ενέργεια και το σχέδιο της κυβέρνησης μίλησε ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνις Γεωργιάδης.

Ο κ. Γεωργιάδης τόνισε ότι «εύκολες λύσεις δεν υπάρχουν». Ωστόσο, αν δεν υπάρξει κοινή ευρωπαϊκή λύση η Ελλάδα θα πράξει μόνη της. Όπως είπε, η κυβέρνηση αντιλαμβάνεται ότι αυτό που συμβαίνει με τη ρήτρα αναπροσαρμογής δε μπορεί να συνεχίσει να συμβαίνει.

Εξήγησε, μάλιστα, ότι η ρήτρα αναπροσαρμογής είχε δημιουργηθεί υπό φυσιολογικές καταστάσεις και όχι για κατάσταση πολέμου. «Αν δεν είχαμε τον πόλεμο θα πήγαινε συνέχεια προς τα κάτω» και οι καταναλωτές θα έβλεπαν συνέχεια φθηνότερο ρεύμα, ανέφερε.

Σχετικά με τις δηλώσεις Τσίπρα είπε ότι «όταν ακούει ο κόσμος εύκολες λύσεις που προτείνει ο κ. Τσίπρας θα πρέπει να είναι μαγκωμένος. Δεν έχουμε το πιο ακριβό ρεύμα στην Ευρώπη. Είμαστε στο μέσο όρο. Αυτό είναι μια απάτη του ΣΥΡΙΖΑ». Σημείωσε, επίσης, ότι το 2017 και το 2018 είχαμε υπερδιπλάσιες διακοπές ρεύματος.

Τέλος, επεσήμανε τη σημασία των εναλλακτικών πηγών ενέργειας που πολλοί κατά καιρούς σαμποτάρουν. «Αν βάλουμε παντού αιολικά έργα, μπορούμε να έχουμε τζάμπα ρεύμα», είπε χαρακτηριστικά.

Πηγή: skai.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Βόρεια Ελλάδα: Σύλληψη για παιδική πορνογραφία

Καιρός - Δευτέρα: Τοπικές βροχές, σποραδικές καταιγίδες και πτώση της θερμοκρασίας

Διπλωμάτης απήχθη από συμμορία