Ηράκλειο: Τον βρήκαν νεκρό μέσα στο αυτοκίνητο του

Σοκ για την οικογένεια του που τον αναζητούσε. Η νεκροψία θα δώσει απαντήσεις.

Ένας 60χρονος άνδρας εντοπίστηκε νεκρός, νωρίς το απόγευμα της Κυριακής, 1 Μαΐου, μέσα στο όχημα που οδηγούσε στην περιοχή Κοκκίνη Χάνι, στο Ηράκλειο.

Σύμφωνα με πληροφορίες οι οικείοι τον αναζητούσαν από το πρωί της ίδιας ημέρας, ενώ άγνωστο παραμένει μέχρι στιγμής κάτω από ποιες συνθήκες εντοπίστηκε ο άτυχος άνδρας.

Άμεσα στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος του 60χρονου, με την σορό του να μεταφέρεται στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο.

Φως στα ακριβή αίτια του θανάτου του αναμένεται να ρίξει η νεκροψία που θα διενεργηθεί.

