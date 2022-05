Κόσμος

ΝΑΤΟ: Η Φινλανδία καταθέτει αίτημα ένταξης στη Συμμαχία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σύμφωνα με δημοσίευμα που επικαλείται κυβερνητικές πηγές, η αίτηση θα κατατεθεί στις 12 Μαΐου.

Η Φινλανδία θα αποφασίσει να καταθέσει αίτηση για την ένταξή της στο ΝΑΤΟ στις 12 Μαΐου, όπως ανέφερε αργά το βράδυ της Κυριακής, η φινλανδική εφημερίδα “Iltalehti” επικαλούμενη ανώνυμες κυβερνητικές πηγές.

Η απόφαση για τη συμμετοχή στο Βορειοατλαντικό Σύμφωνο θα ληφθεί σε δύο βήματα, με τον Φινλανδό πρόεδρο Σάουλι Νιινίστο να ανακοινώνει πρώτα, τη σύμφωνη γνώμη του για την ένταξη της χώρας του στο ΝΑΤΟ, ενώ θα ακολουθήσουν τα κοινοβουλευτικά κόμματα, εγκρίνοντας την υποβολή της αίτησης, σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα.

Ειδήσεις σήμερα:

Ηράκλειο: Τον βρήκαν νεκρό μέσα στο αυτοκίνητο του

Viral το μαϊμουδάκι “Batman” (εικόνες)

Διπλωμάτης απήχθη από συμμορία