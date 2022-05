Κόσμος

Ισραήλ: Οργή για τη δήλωση Λαβρόφ που υπονοεί ότι ο Χίτλερ ήταν Εβραίος!

Ο Ισραηλινός ΥΠΕΞ έκανε λόγο για “μία ασυγχώρητη και σκανδαλώδη δήλωση”, ενώ κλήθηκε για εξηγήσεις ο Ρώσος Πρέσβης στο Ισραήλ.

Το Ισραήλ αποδοκίμασε σήμερα τα σχόλια του Ρώσου υπουργού των Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ ο οποίος άφησε να εννοηθεί ότι ο ηγέτης των Ναζί Αδόλφος Χίτλερ είχε εβραϊκές ρίζες, ενώ απαίτησε μία συγγνώμη από τη Μόσχα.

Το υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ ανακοίνωσε ότι κάλεσε τον πρεσβευτή της Ρωσίας χρησιμοποιώντας “σκληρή γλώσσα” για τα σχόλια που έκανε ο Λαβρόφ την Κυριακή, στη διάρκεια μιας συνέντευξης του στην ιταλική τηλεόραση.

Ο Ισραηλινός υπουργός των Εξωτερικών Γαΐρ Λαπίντ δήλωσε ότι ο Λαβρόφ έκανε “μία ασυγχώρητη και σκανδαλώδη δήλωση”.

