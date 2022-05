Πίκφορντ: Η επέμβαση της χρονιάς και η αποθέωση (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο βασικός τερματοφύλακας της Έβερτον και της Εθνικής Αγγλίας, πραγματοποίησε μια απίστευτή επέμβαση που ενδεχομένως να ισοδυναμεί με μια κατηγορία!

Ο Τζόρνταν Πίκφορντ της Έβερτον απέδειξε γιατί είναι ο βασικός γκολκίπερ της Εθνικής Αγγλίας, μετά από σειρά εξαιρετικών επεμβάσεων που έκανε στο ματς με την Τσέλσι, βοηθώντας την ομάδα του, η οποία απειλείται με υποβιβασμό, να νικήσει με 1-0.

Μετά τον αγώνα οι συμπαίκτες του και τα μέλη του τεχνικού τιμ έσπευσαν να τον αγκαλιάσουν αναγνωρίζοντας την τεράστια συνεισφορά του στο αποτέλεσμα, που προήλθε από το γκολ του Ριτσάρλισον στο 46ο λεπτό.

Ο αρχηγός των «εφοπλιστών», Σίμους Κόουλμαν, ευχαρίστησε τον Πίκφορντ, ιδιαίτερα για την απόκρουση που έκανε στην φάση με τον Αθπιλικουέτα, απόκρουση που οι ειδικοί χαρακτήρισαν ως «την κορυφαία της χρονιάς»!

«Αυτή η απόκρουση ήταν παγκόσμιας κλάσης, κι αυτό το βλέπουμε καθημερινά στις προπονήσεις. Γι΄ αυτό είναι το νούμερο ένα της Αγγλίας» παραδέχθηκε ο Κόουλμαν. Αργότερα, ο Πίκφορντ σταμάτησε και τον Αντόνιο Ρούντιγκερ, προτού βρεθεί στη σωστή θέση σε σουτ Ρούμπεν Λόφτους-Τσικ, ενώ δεν είχε καλή ορατότητα.

«Το πρόσωπό μου δεν είναι σε τόσο άσχημη κατάσταση... Είχα χειρότερα από αυτό στο παρελθόν», είπε ο Πίκφορντ και συνέχισε, «Γι΄ αυτό είμαι εκεί, για να κάνω αποκρούσεις, να βοηθήσω την ομάδα. Ήταν μια μεγάλη ομαδική προσπάθεια και είχε να κάνει με το να πάρουμε ένα μεγάλο τρίποντο για εμάς, τους οπαδούς και το σύλλογο. Το απόλαυσα πραγματικά. Όλοι μάχονται ο ένας για τον άλλον».

Ο πρώην μέσος της Έβερτον, Λίον Οσμάν, υποστήριξε ότι η απόκρουση του Πίκφορντ στο σουτ του Αθπιλικουέτα κράτησε ζωντανό το όνειρο της ομάδας για την παραμονή στην κορυφαία κατηγορία. Η Έβερτον είναι 18η, δύο βαθμούς πίσω από τη Λιντς, που έχει κι ένα ματς περισσότερο.

«Αυτή η επέμβαση που έκανε ήταν απίστευτη. Ο Πίκφορντ έχει επικριθεί στο παρελθόν επειδή έχει την τάση να κάνει κάτι βιαστικό», είπε ο Οσμάν στο BBC Sport και συνέχισε, «Αλλά όχι σήμερα. Ήταν αναμφισβήτητα το καλύτερο παιχνίδι του με την Έβερτον, στο πιο σημαντικό ματς της Έβερτον στη σεζόν».

Ο σχολιαστής του Sky Sports, Τζέιμι Ρέντναπ, την χαρακτήρισε ως «επέμβαση της σεζόν». Είπε μεταξύ άλλων, «Ήταν υπέροχο. Έχουμε επικρίνει τον Πίκφορντ πολλές φορές στο παρελθόν, αλλά ήταν εξαιρετικός».

If there were ever 2 saves which show my philosophy on goalkeeping… here it is.



- Desire to defend the goal ??

- Put your body on the line ??



World class from Pickford! pic.twitter.com/ga5TXRI9A8