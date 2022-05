Ζώδια

Λίτσα Πατέρα - Ζώδια: Δημιουργική μέρα η Δευτέρα

Αναλυτικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια από την αστρολόγος της εκπομπής "Το Πρωινό", Λίτσα Πατέρα.

"Για δημιουργική μέρα" έκανε λόγο η Λίτσα Πατέρα στην έναρξη της ενότητας με τις αστρολογικές προβλέψεις, στην εκπομπή «Το Πρωινό».

Παράλληλα, η αστρολόγος της εκπομπής είπε ότι ο Μάης θα είναι ένας καλός μήνας και αυτό γιατί "η Αφροδίτη μπαίνει στον Κριό και θα παραμείνει μέχρι τέλος του μήνα και αυτό σημαίνει ότι οι έρωτες θα γίνουν φλογεροί και με το πέρασμα του Δία εκσφεδονίζονται".

Τέλος ο Ερμής μπαίνει στο Διδύμους και ευνοεί την επικοινωνία, ενώ σήμερα η πολύ καλή όψη του Πλούτωνα με τον Δία, καθώς "φέρνει" χρήματα.

Αμέσως μετά, η αστρολόγος της εκπομπής ανέφερε τις αναλυτικές προβλέψεις της για κάθε ζώδιο.

Παρακολουθήστε τις αστρολογικές προβλέψεις από την Λίτσα Πατέρα, στην εκπομπή «Το Πρωινό»:

