Νιγηρία: Νεκροί από κατάρρευση κτηρίου

Φονική κατάρρευση κτηρίου στο Λάγκος. "Μάχη" με τον χρόνο στα ερείπια δίνουν οι διασώστες.

Οκτώ άνθρωποι σκοτώθηκαν από την κατάρρευση ενός τριώροφου κτιρίου σε μια συνοικία του Λάγκος, της οικονομικής πρωτεύουσας της Νιγηρίας, ανακοίνωσαν σήμερα οι υπηρεσίες εκτάκτων αναγκών.

Το κτίριο κατέρρευσε για αδιευκρίνιστη αιτία γύρω στις 21:30 το βράδυ της Κυριακής, ανέφεραν οι διασώστες που ανέσυραν από τα ερείπια 23 τραυματίες.

Το ισόγειο και ο πρώτος όροφος του κτιρίου στη συνοικία Έμπουτε Μέτα χρησιμοποιόντουσαν ως αποθήκες, ενώ ο 2ος και ο 3ος όροφος ήταν κατοικίες, δήλωσε στο Γαλλικό ο Ιμπραχίμ Φαρινλόγιε από την εθνική υπηρεσία αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών (Nema).

«Ανασύραμε οκτώ πτώματα και 23 άνθρωποι διασώθηκαν με διαφορετικούς βαθμούς τραυματισμών και νοσηλεύονται σε μονάδες υγείας», ανέφερε.

«Συνεχίζουμε να σκάβουμε μέσα στα ερείπια αναζητώντας πιθανά θύματα», πρόσθεσε, τονίζοντας ότι ξεκίνησε έρευνα για να διαπιστωθούν τα αίτια της κατάρρευσης του κτιρίου.

Τέτοιου είδους καταστροφές είναι συνηθισμένες στη Νιγηρία, όπου τα αρχιτεκτονικά πρότυπα και οι συντηρήσεις κτιρίων συχνά παραβλέπονται.

Τον Νοέμβριο, η κατάρρευση ενός υπό κατασκευή ουρανοξύστη στο Λάγκος προκάλεσε τον θάνατο 45 εργαζομένων στο εργοτάξιο.

Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν επίσης από την κατάρρευση μιας εκκλησίας τον Ιανουάριο στο Πορτ Χαρκούρ, στο Δέλτα του Νίγηρα.

Μια μελέτη από έναν Νοτιοαφρικανό ερευνητή εντόπισε 152 κτίρια που έχουν καταρρεύσει στο Λάγκος από το 2005.

