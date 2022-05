Αθλητικά

Τένις - Τσιτσιπάς: Η θέση του στην παγκόσμια κατάταξη

Στην πρώτη θέση παραμένει ο Τζόκοβιτς. Το άλμα του 19χρονου Χόλγκερ Ρουν

Ο 19χρονος Χόλγκερ Ρουν ήταν το πρόσωπο των τελευταίων ημερών στο τένις και η νέα εβδομάδα τον βρίσκει για πρώτη φορά στην καριέρα του στο Top50 και συγκεκριμένα στο νο45 της παγκόσμιας κατάταξης, ενώ ο Στέφανος Τσιτσιπάς δεν «κουνιέται» από το νο5.

Ο νεαρός στο τουρνουά του Μονάχου πέτυχε την κορυφαία νίκη της καριέρας του έως τώρα απέναντι στον Αλεξάντερ Ζβέρεφ, ολοκληρώνοντας την παρουσία του στο 250αρι τουρνουά με την κατάκτηση του τίτλου. Να σημειωθεί εδώ ότι ο τελικός δεν ολοκληρώθηκε ποτέ, καθώς ο έτερος φιναλίστ, Μπόουτικ φαν ντε Ζάντσχουλπ, εγκατέλειψε στο πρώτο σετ όταν εμφάνισε προβλήματα αναπνοής κι ενώ είχε το προβάδισμα στα game με 4-3.

Ο Ρουν, έστω κι έτσι ανέβηκε 25 θέσεις στο ranking κι από το νο70 που βρισκόταν πέρασε στο νο45. Δεν ήταν ο μόνος που έκανε career high, καθώς το ίδιο συνέβη και με το νικητή του τουρνουά του Εστορίλ, Σεμπάστιαν Μπάεζ, ο οποίος με τους 19 βαθμούς που πήρε, από το νο59 βρέθηκε στο νο40 της ATP.

Στην κορυφή παρέμεινε ο Νόβακ Τζόκοβιτς, ο οποίος χρειάζεται μόλις μία νίκη στο Madrid Open (θα είναι το νο2 του ταμπλό), προκειμένου να διασφαλίσει ότι και την επόμενη Δευτέρα (9/05) θα βρίσκεται στο νο1 της παγκόσμιας κατάταξης και ο Ντανιίλ Μεντβλέντεφ στο νο2.

Καμία αλλαγή δε σημειώθηκε στην πρώτη πεντάδα, με τον Αλεξάντερ Ζβέρεφ να παραμένει στο νο3, τον Ράφαελ Ναδάλ στο νο4 και τον Στέφανο Τσιτσιπά στο νο5 για 8η σερί εβδομάδα. Για να βρεθεί πιο ψηλά το επόμενο επταήμερο θα πρέπει να κατακτήσει τον τίτλο στη Μαδρίτη και παράλληλα ο Ναδάλ να μην προχωρήσει πιο μακριά από το 2ο γύρο.

Την πρώτη δεκάδα συμπληρώνουν, ο Ματέο Μπερετίνι (νο6), Κάσπερ Ρουντ (νο7), Αντρέι Ρούμπλεφ (νο8), Κάρλος Αλκαράθ (νο9) και Φελίξ Οζέρ-Αλιασίμ (νο10).

