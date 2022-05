Τεχνολογία - Επιστήμη

Κομισιόν – Apple: Κόντρα για τις ανέπαφες πληρωμές

Η υπηρεσία apple pay και η καταγγελία για «κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης».

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατηγορεί τον αμερικανικό κολοσσό Apple για κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης, εμποδίζοντας τον ανταγωνισμό στα συστήματα ανέπαφων πληρωμών, επιβάλλοντας την υπηρεσία Apple Pay στους χρήστες των κινητών τηλεφώνων της.

Η Κομισιόν τονίζει ότι η κατασκευάστρια εταιρεία iPhone «καταχράται τη δεσπόζουσα θέση της στις αγορές κινητών πορτοφολιών» εμποδίζοντας ανταγωνιστικές λύσεις να λειτουργούν στις συσκευές της.

