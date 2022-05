Φίλιππος - Ματθίλδη:Το βασιλικό ζεύγος του Βελγίου στην Ελλάδα (εικόνες)

Πολιτική

Τριήμερη επίσημη επίσκεψη στην Ελλάδα, του βασιλιά και της βασίλισσας του Βελγίου. Συναντήθηκαν με την ΠτΔ και μετέβησαν στο Μέγαρο Μαξίμου.

Με την κατάθεση στεφάνου στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη στο Σύνταγμα ξεκίνησε η τριήμερη επίσημη επίσκεψη του βασιλικού ζεύγους του Βελγίου στην Ελλάδα, η πρώτη μετά από 21 χρόνια.

Ο βασιλιάς Φίλιππος και η βασίλισσα Ματθίλδη επισκέφτηκαν το Προεδρικό Μέγαρο, όπου αρχικά έλαβε χώρα η επίσημη τελετή υποδοχής, η ανάκρουση των Εθνικών Ύμνων και η παρουσίαση των αντιπροσωπειών. Λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών, η τελετή υποδοχής θα πραγματοποιηθεί εντός του Προεδρικού Μεγάρου και όχι επί της Ηρώδου Αττικού.

Ακολούθησε στην αίθουσα Διαπιστευτηρίων, η τελετή παρασημοφόρησης, κατά την οποία, η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου επέδωσε στον βασιλιά Φίλιππο και την βασίλισσα Ματθίλδη του Βελγίου τον Μεγαλόσταυρο του Τάγματος του Σωτήρος και ο βασιλιάς του Βελγίου απένειμε στην Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας τον Μεγαλόσταυρο του Τάγματος του Λεοπόλδου.

Με την ολοκλήρωση της τελετής θα μεταβούν στην αίθουσα του πρώτου ορόφου, όπου διεξήχθη κατ' ιδίαν συνάντηση του βασιλιά και της βασίλισσας με την Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου και τον κύριο Παύλο Κοτσώνη.

Το βασιλικό ζεύγος του Βελγίου συνόδευσε στο Προεδρικό Μέγαρο πολυάριθμη αντιπροσωπεία, αποτελούμενη από ανώτατα Κυβερνητικά στελέχη και Υπουργούς, εκπροσώπους του Παλατιού, καθώς και αρκετούς δημοσιογράφους.

Αμέσως μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος στο Προεδρικό Μέγαρο, ο βασιλιάς και η βασίλισσα του Βελγίου μετέβησαν στο Μέγαρο Μαξίμου, προκειμένου να συναντηθούν με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και την σύζυγό του κυρία Μαρέβα Γκραμπόφσκι-Μητσοτάκη.

Στις 20:00 το βράδυ η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου θα παραθέσει επίσημο δείπνο στο Προεδρικό Μέγαρο προς τιμήν του βασιλικού ζεύγους του Βελγίου και της αντιπροσωπείας που το συνοδεύει στην τριήμερη επίσκεψή του στην Ελλάδα.

