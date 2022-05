Πολιτισμός

Μουσείο Μελιτόπολης: Ρώσοι λεηλάτησαν το χρυσό των Σκυθών

Ο δήμαρχος της Μελιτόπολης έκανε λόγο για ανυπολόγιστη απώλεια για τον ουκρανικό πολιτισμό. Η δήλωση της Λίνας Μενδώνη.



Σάλο έχουν προκαλέσει οι κατηγορίες αξιωματούχων της Μελιτόπολης ότι Ρώσοι εισέβαλαν στο Μουσείο και λεηλάτησαν ανεκτίμητης αξίας τεχνουργήματα του πολιτισμού των Σκυθών του 4ου π.Χ. αιώνα.

Ο δήμαρχος της Μελιτόπολης, Ιβάν Φεντόροφ, που είχαν απαγάγει οι ρωσικές δυνάμεις στα μέσα Μαρτίου και αργότερα τον άφησαν ελεύθερο, έκανε λόγο για ανυπολόγιστη απώλεια για τον ουκρανικό πολιτισμό.

Στη διάρκεια ενός τηλεμαραθώνιου δήλωσε ότι «τα ορκ μας άρπαξαν το χρυσό των Σκυθών», χρησιμοποιώντας τον όρο του Τόλκιν, με τον οποίο πολλοί Ουκρανοί αναφέρονται στους Ρώσους εισβολείς. «Δεν ξέρουμε που τον πήγαν», είπε.

Το θέμα πήρε μεγάλη διάσταση και στο διεθνή Τύπο. Σύμφωνα με τους «New York Times», το οποίο επικαλείται τη διευθύντρια του Μουσείου Τοπικής Ιστορίας της Μελιτόπολης, Λέιλα Ιμπραχίμοβα, εργάτες του μουσείου είχαν κρύψει τον ανεκτίμητο θησαυρό σε κούτες σε ένα υπόγειο, και μετά την απαγωγή της και την ανάκρισή της από Ρώσους στρατιώτες επί ώρες, τον Μάρτιο, όταν η πόλη έπεσε στα χέρια των εισβολέων, έφυγε για να μεταβεί σε περιοχή ελεγχόμενη από τις δυνάμεις του Κιέβου.



Η ίδια πηγή αναφέρει ότι τουλάχιστον 198 χρυσά τεχνουργήματα, σπάνια όπλα, αργυρά νομίσματα και μετάλλια εκλάπησαν από το Μουσείο της Μελιτόπολης.

Μενδώνη: οδυνηρή η αποτρόπαια λεηλασία των τεχνουργημάτων των Σκυθών

"Είναι πραγματικά οδυνηρό να παρακολουθούμε, εκτός από τις δραματικές ώρες που ζουν οι πολίτες της Ουκρανίας εξαιτίας της ρωσικής εισβολής, την αποτρόπαια λεηλασία των τεχνουργημάτων των Σκυθών από το Μουσείο της Μελιτόπολης", δήλωσε η υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού, Λίνα Μενδώνη. "Είναι λυπηρό", συνέχισε η υπουργός, "ότι η βαρβαρότητα του πολέμου εκδηλώνεται με επιθέσεις στα μουσεία και σε ό,τι εκφράζει το ανθρώπινο πνεύμα και τον πολιτισμό. Όμως δεν είναι η πρώτη φορά που η Ρωσία αντιμετωπίζει με αυτόν τον τρόπο τα έργα τέχνης. Επί δεκαετίες, έπειτα από την πτώση του ναζιστικού καθεστώτος, ο θησαυρός του Πριάμου από τις ανασκαφές του Σλίμαν μεταφέρθηκε στη Ρωσία για να αποκαλυφθεί πολλά χρόνια αργότερα, το 1993, στο μουσείο Πούσκιν".

"Καταδικάζουμε απερίφραστα αυτές τις ενέργειες. Ήδη, στο τελευταίο Συμβούλιο των Υπουργών Πολιτισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο Λουξεμβούργο, ζητήσαμε μέτρα για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς της Ουκρανίας, συγκεκριμένα, τη δημιουργία Red List για την αποτροπή της παράνομης διακίνησής τους, τη δημιουργία πλατφόρμας για τη συλλογή πληροφοριών για λεηλασίες και κλοπές πολιτιστικών αγαθών, καθώς και την ανάληψη πρωτοβουλιών για τη λήψη ad hoc νομικών και θεσμικών μέτρων για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς της Ουκρανίας. Η λήψη των μέτρων αυτών είναι πλέον εκτός από αναγκαία και επείγουσα», κατέληξε στη δήλωσή της η Λ. Μενδώνη.

