Κοινωνία

Αιδηψός: Συνελήφθη ο άνδρας που κλώτσησε το γατάκι

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τεράστια ήταν η κινητοποίηση της αστυνομίας μετά το περιστατικό. Η ανάρτηση Θεοδωρικάκου.



Συνελήφθη το απόγευμα της Δευτέρας ο άνδρας που κλώτσησε το γατάκι στην Αιδηψό, όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Τάκης Θεοδωρικάκος, με ανάρτησή του στο Twitter.

«Πριν από λίγο συνελήφθη από την Ελληνική Αστυνομία ένα άτομο που κλώτσησε και πέταξε στην θάλασσα ένα γατάκι» αναφέρει στην ανάρτησή του.

«Η βία απέναντι και στα ζώα είναι απαράδεκτη. Η κυβέρνηση έχει ψηφίσει έναν αυστηρό νόμο για την προστασία των ζώων από την κακοποίηση ο οποίος εφαρμόζεται πλέον, αλλά σε κάθε περίπτωση αυτό είναι θέμα ανθρωπιάς και πολιτισμού. Θλίβομαι βαθιά για όσους κακομεταχειρίζονται τα ζώα και για όσους το ανέχονται. Συγχαίρω από καρδιάς όσους ανέδειξαν το θέμα. Ο λόγος τώρα ανήκει στην ελληνική δικαιοσύνη»συμπλήρωσε.

αλλά σε κάθε περίπτωση αυτό είναι θέμα ανθρωπιάς και πολιτισμού. Θλίβομαι βαθιά για όσους κακομεταχειρίζονται τα ζώα και για όσους το ανέχονται. Συγχαίρω από καρδιάς όσους ανέδειξαν το θέμα. Ο λόγος τώρα ανήκει στην ελληνική δικαιοσύνη.

— Τάκης Θεοδωρικάκος (@theodorikakosp) May 2, 2022

Σε ανακοίνωσή της η ΕΛΑΣ αναφέρει ότι εντοπίστηκε και συνελήφθη 30χρονος αλλοδαπός για το περιστατικό κακοποίησης ζώου που έλαβε χώρα στην περιοχή της Εύβοιας.

Προανάκριση για το περιστατικό διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Ιστιαίας.

Ο δράστης ανέβασε το «κατόρθωμά» του στο Instagram, ενώ στο επίμαχο βίντεο ακούγονται και γέλια από την παρέα του, η οποία φαίνεται να απολαμβάνει το θέαμα.

Το επίμαχο βίντεο από το περιστατικό:

Υπενθυμίζεται ότι ο βασανισμός ζώου αποτελεί κακούργημα και επιφέρει πρόστιμο έως και 50.000 ευρώ και ποινή φυλάκισης έως 10 έτη.

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός: Δεκάδες θάνατοι και 2665 κρούσματα την Δευτέρα

Εκοιμήθη ο Μητροπολίτης Δράμας Παύλος

Εθνική Οδός - Τροχαίο: Χωρίς δίπλωμα ο 26χρονος που προκάλεσε το δυστύχημα στην ΛΕΑ