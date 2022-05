Αθλητικά

Ολυμπιακός - Βαγγέλης Ρούσσος: Νεκρός σε τροχαίο ο φροντιστής της γυναικείας ομάδας βόλεϊ

Θρήνος στην οικογένεια του Ολυμπιακού για την ξαφνική απώλεια του Βαγγέλη Ρούσσου.



Τον θάνατο του φροντιστή της ομάδας βόλεϊ γυναικών, Βαγγέλη Ρούσσου, θρηνεί η οικογένεια του Ολυμπιακού. Ο επί σειρά ετών φροντιστής των «ερυθρόλευκων» τραυματίστηκε σοβαρά σε τροχαίο το απόγευμα της Κυριακής (1/5), διακομίστηκε σε νοσοκομείο, όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών έφυγε από τη ζωή τα ξημερώματα της Δευτέρας (2/5). Η σύζυγός του, η οποία επέβαινε στο ίδιο όχημα τραυματίστηκε και παραμένει στο νοσοκομείο.

Στη συλλυπητήρια ανακοίνωσή του ο Ερασιτέχνης Ολυμπιακός αναφέρει: «Όλου του κόσμου οι λέξεις είναι φτωχές για να περιγράψουν τα συναισθήματά μας, για τον άδικο χαμό του Βαγγέλη Ρούσσου. Του καλοκάγαθου γίγαντα και επί σειρά ετών ακούραστου εργάτη του Ολυμπιακού μας. Που όσο τον αγάπησε, τόσο αγαπήθηκε. Με ανείπωτη θλίψη και βυθισμένοι στο πένθος, εκφράζουμε τα συλλυπητήρια μας στους οικείους του Βαγγέλη μας και ευχόμαστε γρήγορη ανάρρωση στη σύζυγό του. Καλό ταξίδι Βαγγέλη μας, δεν θα σε ξεχάσουμε ποτέ!».

Συλλυπητήρια ανακοίνωση για τον θάνατο του Βαγγέλη Ρούσσου εξέδωσε και η ΕΟΠΕ, στην οποία αναφέρει: «Σε πένθος βυθίστηκε η οικογένεια του ελληνικού βόλεϊ και του Ολυμπιακού, με τον χαμό του Βαγγέλη Ρούσου.

Ο Βαγγέλης Ρούσος που υπήρξε επί σειρά ετών φροντιστής του γυναικείου βόλεϊ του Ολυμπιακού, έχασε τη ζωή του το απόγευμα της Κυριακής μετά από τροχαίο που ενεπλάκη μαζί με την γυναίκα του, η οποία βρίσκεται στο νοσοκομείο.

Η Ελληνική Ομοσπονδία Πετοσφαίρισης εκφράζει τα βαθιά της συλλυπητήρια στην οικογένειά του και ευχόμαστε γρήγορη ανάρρωση στη σύζυγό του. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει... ».

