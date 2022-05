Πολιτική

Φίλιππος - Ματθίλδη: διμερείς σχέσεις και κοινές αξίες στη συνάντηση με την ΠτΔ (εικόνες)

Τι συζήτησε κατά τη συνάντησή με την Κατερίνα Σακελλαροπούλου το βασιλικό ζεύγος του Βελγίου.

Το εξαιρετικό επίπεδο των διμερών σχέσεων Ελλάδας-Βελγίου, καθώς και οι κοινές αξίες και αρχές των δυο χωρών, επιβεβαιώθηκαν κατά την συνάντηση που είχε η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου και ο κ. Παύλος Κοτσώνης με τον Βασιλιά και την Βασίλισσα των Βέλγων στο Προεδρικό Μέγαρο.

Καλωσορίζοντας στο Προεδρικό Μέγαρο το βασιλικό ζεύγος του Βελγίου η κυρία Σακελλαροπούλου, τόνισε ότι η επίσκεψή τους αντικατοπτρίζει τον εξαιρετικό βαθμό των διμερών μας σχέσεων, καθώς και το γεγονός, ότι η Ελλάδα και το Βέλγιο συνδέονται με παραδοσιακούς στενούς δεσμούς φιλίας, που στηρίζονται στις κοινές αξίες και αρχές μας. «Είμαστε εταίροι στην Ευρωπαϊκή Ένωση σύμμαχοι στο ΝΑΤΟ και έχουμε αναπτύξει ένα σημαντικό επίπεδο συνεργασίας στο πλαίσιο των διεθνών οργανισμών. Θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι έχουμε την επιθυμία αλλά και την δέσμευση να αναπτύξουμε ακόμη περισσότερο τις σχέσεις αυτές σε κάθε τομέα αμοιβαίου ενδιαφέροντος» επισήμανε η κυρία Σακελλαροπούλου.

Ακουλούθως, τόνισε ότι η επίσκεψη τους πραγματοποιείται σε μια περίοδο, που ο κόσμος αλλά κυρίως η Ευρώπη βιώνει μια πολύ σημαντική κρίση. «Η επίθεση της Ρωσίας στην Ουκρανία συνεχίζεται χωρίς να είναι ορατή, σε άμεσο χρόνο η κατάπαυση του πυρός, δημιουργεί τεράστια προβλήματα. Η σθεναρή αντίσταση του Ουκρανικού λαού απέναντι στην εισβολή των Ρώσων είναι η αντίσταση κάθε ελεύθερου ανθρώπου απέναντι στη βία και στην παραβίαση των συνόρων των κρατών και αναδεικνύει την ιδιαίτερη σημασία του δικαιώματος του κάθε λαού στην αυτοδιάθεση» σημείωσε η Πρόεδρος.

Πρόσθεσε, επίσης, ότι «Έχουμε όλοι σοκαριστεί τον τελευταίο καιρό από τις εικόνες αγριότητας των πόλεων γύρω από το Κίεβο, κατά την αποχώρηση των ρωσικών στρατευμάτων, ιδίως από τις εικόνες της Μπούτσα» και υπογράμμισε ότι «Η Ελλάδα δεσμεύεται ότι θα στηρίξει, και το έχει ήδη κάνει τα κράτη μέλη, τα οποία είναι οι πρώτες περιοχές υποδοχής προσφύγων, γιατί από την κρίση αυτή προέκυψε μια μεγάλη ανθρωπιστική κρίση. Ένας ολόκληρος λαός μετατράπηκε σε πρόσφυγα».

Υπενθύμισε, επίσης, ότι και εμείς στην Ελλάδα έχουμε υποδεχθεί πρόσφυγες από την Ουκρανία και μετέφερε την προσωπική της μαρτυρία από συνάντηση μαζί τους, ότι συγκινήθηκε όταν διαπίστωσε πως επιθυμούν το ταχύτερο δυνατό να επιστρέψουν στη χώρα τους, μόλις οι συνθήκες το επιτρέψουν. Επισήμανε, ακόμη, ότι η Ελλάδα και το Βέλγιο, όπως και οι Ευρωπαίοι Εταίροι μας, και άλλα κράτη αντέδρασαν θετικά στην έκκληση του Εισαγγελέα του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου για την διενέργεια έρευνας για την διάπραξη εγκλημάτων πολέμου στην Ουκρανία.

Στο πλαίσιο αυτό, η κυρία Σακελλαροπούλου υπογράμμισε ότι για την Ελλάδα αυτό έχει ένα διπλό, ιδιαίτερο ενδιαφέρον, γιατί καθόσον αφορά κυρίως την περιοχή της Μαριούπολης, όπου εδώ και αιώνες, υπάρχει μια εστία ελληνικής κοινότητας που ήκμαζε, περίπου 100.000 άνθρωποι, και σήμερα έχει σχεδόν ολοκληρωτικά καταστραφεί. Καταλήγοντας, η Πρόεδρος ανέφερε ότι παράλληλα, με την πανδημία, την κλιματική κρίση, τα προβλήματα για τον ενεργειακό εφοδιασμό, η Ευρώπη αντιμετωπίζει μια σειρά από προκλήσεις που φθάνουν μέχρι και την αμφισβήτηση της κυριαρχίας κρατών-μελών. Όπως είπε «Με την παράδοση όμως, και την πίστη στις ευρωπαϊκές αξίες και στον σεβασμό του Διεθνούς Δικαίου, που χαρακτηρίζει την Ευρωπαϊκή Ένωση, θέλω να πιστεύω ότι και με την συνεργασία όλων μας, αυτές οι πολλαπλές κρίσεις θα αντιμετωπιστούν».

Από την πλευρά του, ο Βασιλιάς του Βελγίου ευχαρίστησε την Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου για τα καλά της λόγια, καθώς και για την ευγενική επιστολή που απηύθυνε σε εκείνον και την Βασίλισσα του Βελγίου για να επισκεφθούν την Ελλάδα. Εξέφρασε επίσης την ιδιαίτερα χαρά τους, που πραγματοποιούν στην Ελλάδα την πρώτη τους επίσκεψη στο εξωτερικό μετά την εκδήλωση του κορονοϊού, σχεδόν δυο χρόνια μετά. Παράλληλα, χαρακτήρισε την επίσκεψη «ως εξαιρετική ευκαιρία να ακούσουμε ο ένας τον άλλο, να συναντηθούμε, να ανταλλάξουν απόψεις, πρακτικές και επιχειρηματικές δράσεις, που είναι κάτι απαραίτητο, ιδίως σε περιόδους κρίσης, όπως η σημερινή».

Όπως σημείωσε «Είμαστε δυο χώρες παρόμοιες, έχουμε πολλά να προσφέρουμε η μια στην άλλη. Έχουμε και οι δυο ευρωπαϊκό προσανατολισμό, καθώς και συγκρίσιμο πληθυσμό» και συμπλήρωσε «Είναι λοιπόν μεγάλη μας χαρα, που βρισκόμαστε εδώ και θα κάνουμε ανταλλαγή απόψεων και για τα καλά και για τα άσχημα και για τις προκλήσεις στην Ευρώπη. Για το παρελθόν, καθώς μας συνοδεύουν και αρχαιολόγοι και Πρυτάνεις Βελγικών Πανεπιστημίων. Για το παρόν, προκειμένου να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε από κοινού, με τα όσα αντιμετωπίζουμε και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά και για το μέλλον, στον τομέα της ενέργειας και της επικοινωνίας, έχουμε πολλά να πούμε και πολλές απόψεις να ανταλλάξουμε».

Της κατ΄ιδίαν συνάντησης, προηγήθηκε η επίσημη τελετή υποδοχής του βασιλικού ζεύγους του Βελγίου στο Προεδρικό Μέγαρο, καθώς και η τελετή παρασημοφόρησης στην αίθουσα των Διαπιστευτηρίων. Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου επέδωσε στον Βασιλιά Φίλιππο και την Βασίλισσα Ματθίλδη του Βελγίου τον Μεγαλόσταυρο του Τάγματος του Σωτήρος και ο Βασιλιάς του Βελγίου απένειμε στην Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας τον Μεγαλόσταυρο του Τάγματος του Λεοπόλδου. Με την ολοκλήρωση της τελετής μετέβησαν στην αίθουσα του πρώτου ορόφου, όπου διεξήχθη η κατ' ιδίαν συνάντηση του Βασιλιά και της Βασίλισσας με την Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου και τον κύριο Παύλο Κοτσώνη.

Το βασιλικό ζεύγος του Βελγίου συνοδευόταν στο Προεδρικό Μέγαρο από πολυάριθμη αντιπροσωπεία, αποτελούμενη από ανώτατα Κυβερνητικά στελέχη και Υπουργούς, εκπροσώπους του Παλατιού, καθώς και αρκετούς δημοσιογράφους. Στις 20:00 το βράδυ η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου θα παραθέσει επίσημο δείπνο στο Προεδρικό Μέγαρο προς τιμήν του βασιλικού ζεύγους του Βελγίου και της αντιπροσωπείας που το συνοδεύει στην τριήμερη επίσκεψή του στην Ελλάδα.

