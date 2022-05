Κοινωνία

Αργύρης Ντινόπουλος: Βρήκε νεκρό τον γιο του μέσα στο σπίτι του

Τον εντόπισε ο ίδιος ο πρώην πολιτικός, στο διαμέρισμά του στα Εξάρχεια.

Θλίψη για τον Αργύρη Ντινόπουλο, καθώς πριν από λίγες ώρες, εντοπιστηκε Νεκρός ο 33χρονος γιος του, Βασίλειος- Σπυρίδωνας Ντινόπουλος.

Πιο συγκεκριμένα, ο 33χρονος γιος του πρώην βουλευτή και υπουργού της Νέας Δημποκρατίας, Αργύρη Ντινόπουλου, εντοπίστηκε νεκρός στον καναπέ του σαλονιού του, στο διαμέρισμα που διέμενε στα Εξάρχεια.

όπως αναφέρυν οι πρώτες πληροφορίες, οι συγγενείς του άτυχου νεαρού ανησύχησαν, καθώς δεν είχδε δώσει σημάδια ζωής από χθες το πρωί και δεν απαντούσε στις κλήσεις.

Το μεσημέρι της Κυριακής, περί τις 15:30 ο πρώην υπουργός, με τη βοήθεια κλειδαρά, μετέβησαν στο σπίτι του και όταν άνοιξαν την πόρτα τον αντίκρισαν νεκρό.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία ο θάνατος του νεαρού οφείλεται σε παθολογικά αίτια, ενώ αναμένεται να διενεργηθεί νεκροψία/νεκροτομή για τα ακριβή αίτια θανάτου,

