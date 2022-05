Οικονομία

Υπερταμείο: Ο Μάριος Τέμπος Group Procurement & Operations Officer

Την ανάληψη των καθηκόντων του Μάριου Τέμπου ανακοίνωσε το Υπερταμείο.

Το Υπερταμείο ανακοινώνει την ανάληψη καθηκόντων από τον κο Μάριο Τέμπο, ως Group Procurement & Operations Officer.

Ο κος Τέμπος έχει μια επιτυχημένη καριέρα στον ιδιωτικό τομέα σε καίριες θέσεις. Προέρχεται από τον Όμιλο Olympia, όπου κατείχε τη θέση Business Transformation Leader στην εταιρία Public, ενώ προηγουμένως είχε διατελέσει Head of Sales Operations στην ίδια εταιρεία. Διαθέτει εμπειρία στον επιχειρησιακό μετασχηματισμό, στον λειτουργικό σχεδιασμό των επιχειρήσεων, καθώς και στις πωλήσεις και έχει διαχειριστεί σύνθετα προγράμματα και έργα.

Είναι κάτοχος Executive MBA – Master in Business Administration του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, ενώ έχει σπουδάσει Hotel & Restaurant Management το Middlesex University του Ηνωμένου Βασιλείου.

Με την πολύχρονη εμπειρία του, θα συμβάλλει στον προσδιορισμό και τη βελτίωση του επιχειρησιακού μοντέλου του Ομίλου του Υπερταμείου μέσα από συνέργειες των επιμέρους εταιρειών, όπως ορίζεται από τις καλές πρακτικές διαφάνειας και εταιρικής διακυβέρνησης του νέου στρατηγικού σχεδιασμού του Ομίλου.

Λίγα Λόγια για το Υπερταμείο

Το Υπερταμείο είναι εταιρεία συμμετοχών που ιδρύθηκε το 2016 με μοναδικό μέτοχο το Ελληνικό Δημόσιο, όπως αυτό εκπροσωπείται από τον Υπουργό Οικονομικών. Αποστολή του, ως το Δημόσιο Επενδυτικό Ταμείο της Ελλάδας, είναι: η ανάληψη ενεργού ρόλου στον εκσυγχρονισμό των Δημοσίων Επιχειρήσεων, η μεγιστοποίηση της αξίας της δημόσιας περιουσίας, η διασφάλιση αναβαθμισμένων υπηρεσιών για τους πολίτες/καταναλωτές και η συμβολή του στην εθνική οικονομία. Στο χαρτοφυλάκιο του Υπερταμείου περιλαμβάνονται θυγατρικές και συμμετοχές του σε δημόσιες επιχειρήσεις, οι οποίες δραστηριοποιούνται σε καίριους κλάδους της ελληνικής οικονομίας, όπως η Ακίνητη Περιουσία: Ταμείο Αξιοποίησης της Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ), Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤΑΔ), ΓΑΙΑΟΣΕ, ΕΤΒΑ-ΒΙΠΕ, ΔΕΘ HELEXPO, η Ενέργεια και οι Υπηρεσίες Ωφέλειας: ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, ΕΥΑΘ, οι Μεταφορές και οι Υποδομές: Αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος, ΟΑΣΑ, ΑΕΔΙΚ, 23 Περιφερειακά Αεροδρόμια, ο Εφοδιασμός Τροφίμων: ΚΑΘ, ΟΚΑΑ, Ελληνικές Αλυκές, η Τεχνολογία: Ταμείο ΦΑΙΣΤΟΣ και οι Ταχυδρομικές Υπηρεσίες: ΕΛΤΑ.

Η αξία του χαρτοφυλακίου που διαχειρίζεται το Υπερταμείο ανέρχεται σήμερα σε €6 δις και ο συνολικός αριθμός των εργαζομένων στις εταιρείες του ανέρχεται σε 31.000.

