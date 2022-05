Πολιτισμός

Αττάλεια: Άνοιξαν μπαρ δίπλα στον Ναό της Αθηνάς (εικόνες)

Την αποκάλυψη έκανε η εφημερίδα Χουριέτ, σύμφωνα με την οποία χρησιμοποιούν τα ιστορικά ερείπια ως είσοδο του νυχτερινού κέντρου.



Μπαρ άνοιξε ακριβώς δίπλα στον Ναό της Αθηνάς στην Αττάλεια που χρονολογείται από το 150 μ.Χ. σε ιδιωτική περιουσία, χρησιμοποιώντας μάλιστα τα ιστορικά ερείπια ως είσοδο του νυχτερινού κέντρου.



Το μπαρ με την επονομασία «Απόλλων» άνοιξε τη Δευτέρα 2 Μαΐου και σύμφωνα με την τουρκική εφημερίδα Χουριέτ, τα ξύλινα κιγκλιδώματα που περιέβαλλαν την είσοδο του ναού και τοποθετήθηκαν για να τον προστατεύουν, αφαιρέθηκαν εντελώς την προηγούμενη ημέρα των εγκαινίων.



Οι περιοχές που επισκέπτονταν ντόπιοι και ξένοι τουρίστες έκλεισαν με σιδερένιες πλάκες. Επιπλέον, στρώθηκε κόκκινο χαλί μήκους 10 μέτρων μπροστά από την ιστορική πόρτα που χρησιμοποιείται ως είσοδος του κλαμπ, ώστε οι πελάτες να μην δυσκολεύονται να περπατήσουν στο χωμάτινο πάτωμα. Επιπλέον, μια συσκευή ακτίνων Χ τοποθετήθηκε ακριβώς μπροστά από την παλιά πόρτα χιλιάδων ετών και τοποθετήθηκαν γραφεία υποδοχής πελατών. Επιπλέον, όλος ο χώρος της εισόδου φωτίστηκε με ειδική εφαρμογή για να γίνει αντιληπτός ο χώρος της εισόδου.



Πολλοί τουρίστες που ήρθαν στην περιοχή για να δουν τον ναό, νομίζοντας ότι ο φωταγωγημένος χώρος είναι μουσείο, κατευθύνθηκαν σε αυτήν την περιοχή. Ωστόσο, το προσωπικό ασφαλείας στην είσοδο του ναού είπε ότι η περιοχή είναι ιδιωτική επιχείρηση και έδιωξαν τους τουρίστες από την περιοχή.





Εμπειρογνώμονες, που συμμετείχαν στις ανασκαφές στην περιοχή, αλλά δεν ήθελαν να κατονομαστούν, είπαν στη Χουριέτ: «Υπήρχε μόνο ένα εστιατόριο σε μια ιδιωτική ιδιοκτησία πριν. Η είσοδος του εστιατορίου ήταν στο πίσω μέρος. Όταν όμως έγιναν οι εργασίες του νυχτερινού κέντρου, μετέφεραν την πόρτα του χώρου μπροστά χωρίς καμία άδεια. Προειδοποιήσαμε πολλές φορές τις επιχειρηματικές αρχές, αλλά κανείς δεν μας έδωσε σημασία και δυστυχώς προέκυψε αυτή η εικόνα. Δεν είναι μόνο πρόβλημα με την πόρτα εδώ. Ο φωτισμός και ο δυνατός θόρυβος έχουν επίσης αρνητική επίδραση στα έργα. Είναι επίσης πολύ κακό για την εικόνα. Οι προβολείς αναβλύζουν από χιλιάδες χρόνια ιστορίας. Τακτοποίησαν το τεράστιο κτίριο σαν ένα περίπτερο».



Ο διευθυντής Πολιτισμού και Τουρισμού της Αττάλειας Τσαντεμίρ Ζόρογλου υπέβαλε μήνυση εναντίον των υπευθύνων. Δηλώνοντας ότι μια τέτοια εικόνα δεν μπορεί να επιτραπεί, ο Ζορόγλου είπε: «Έχουν γίνει κάποιες προσπάθειες να ανοίξει αυτή η πόρτα στο παρελθόν, αλλά οι συνάδελφοί μας το απέτρεψαν. Δόθηκε προειδοποίηση την ημέρα που άνοιξε η επιχείρηση, αλλά δυστυχώς, άνοιξαν ξανά την πόρτα αργότερα το βράδυ. Λαμβάνουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα για το μέλλον».



Ο διευθυντής του Μουσείου Οζάι Οζγκιούρ δήλωσε: «Δυστυχώς, παρά τις προειδοποιήσεις μας, χρησιμοποίησαν με αυτόν τον τρόπο την περιοχή όπου βρίσκεται ο ναός της Αθηνάς. Αμέσως στείλαμε έναν φίλο αρχαιολόγο στην περιοχή. Παράλληλα, ενημερώσαμε τους αστυνομικούς. Αυτό που έχει γίνει είναι εντελώς παράνομο. Δεν θα επιτρέψουμε ποτέ ξανά αυτή την πόρτα να χρησιμοποιηθεί έτσι».

