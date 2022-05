Πολιτισμός

Ακρόπολη της Λίνδου: Προσβάσιμη σε ΑμεΑ (εικόνες)

Ανελκυστήρας τοποθετείται στην Ακρόπολη της Λίνδου, η οποία γίνεται προσβάσιμη σε ΑμεΑ.

Στις διαδικασίες εγκατάστασης ανελκυστήρα πλαγιάς και στην διαμόρφωση διαδρομών που θα καταστήσουν την Ακρόπολη της Λίνδου λειτουργικά προσβάσιμη σε ΑμεΑ και εμποδιζόμενα άτομα, προχωρά το υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του υπουργείου, η παρέμβαση εντάσσεται στο πρόγραμμα του ΥΠΠΟΑ για έργα βελτίωσης της προσβασιμότητας σε αρχαιολογικούς χώρους, τα οποία στοχεύουν στην αναβάθμιση των υποδομών εξυπηρέτησης του επισκέπτη, αλλά και στην ενθάρρυνση διευκόλυνσης της συμμετοχής των ΑμεΑ στην πολιτιστική διαδικασία.

Όπως πληροφορεί η ίδια ανακοίνωση, σύμφωνα με τις αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο, δεδομένης και της γεωφυσικής μορφολογίας του τοπίου, ως μόνη λύση πρόσβασης για τα ΑμεΑ στον αρχαιολογικό χώρο της Ακρόπολης της Λίνδου προκρίθηκε η εγκατάσταση ενός σύγχρονου ανελκυστήρα που θα χωροθετηθεί στη νοτιοανατολική πλευρά του βράχου. Για όσο διάστημα διήρκεσαν τα αναστηλωτικά έργα (1988-2015) γινόταν από το ίδιο σημείο η ανέλκυση υλικών και εργαλείων στο εργοτάξιο. Ο επισκέπτης θα περιηγείται στον αρχαιολογικό χώρο μέσα από ειδικά διαμορφωμένες διαδρομές, με στάσεις σχεδόν σε όλα τα μνημεία, ενώ εξετάζεται και η κατασκευή δεύτερου αναβατορίου εντός του χώρου, που να οδηγεί από το επίπεδο της Στοάς στο επίπεδο των Προπυλαίων και στον Ναό.

Για την παρέμβαση αυτή η υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού Λίνα Μενδώνη, δήλωσε: «Μετά την καθολική προσβασιμότητα της Ακρόπολης των Αθηνών, είναι η σειρά της Ακρόπολης της Λίνδου, ενός μνημείου πρώτης γραμμής και τουριστικού προορισμού υψηλής επισκεψιμότητας, να καταστεί λειτουργικά προσβάσιμη σε όλους. Η διασφάλιση της απρόσκοπτης πρόσβασης στον αρχαιολογικό χώρο των εμποδιζόμενων ατόμων αποτελεί για το υπουργείο Πολιτισμού προτεραιότητα. Στις τελευταίες επισκέψεις μου στη Ρόδο θέσαμε, σε συνεργασία με τις υπηρεσίες μας, ως επιβεβλημένη τη διερεύνηση λύσης στο πρόβλημα της προσβασιμότητας. Με το αναβατόριο πλαγιάς βελτιώνεται συνολικά η πρόσβαση στο μνημείο, ενισχύεται η φιλοζωική ευαισθητοποίηση των επισκεπτών, καθώς προστατεύονται τα γαϊδουράκια μεταφοράς και ικανοποιείται το αυτονόητο και αναφαίρετο δικαίωμα της δυνατότητας πρόσβασης όλων των πολιτών σε αυτόν τον εξαιρετικά σημαντικό αρχαιολογικό χώρο. Συγχρόνως ενθαρρύνεται και διευκολύνεται η συμμετοχή των ΑμεΑ στον Πολιτισμό που αποτελεί κύριο μέσο προώθησης της κοινωνικής ισότητας και δικαιοσύνης και αναβαθμίζεται η εμπειρία του επισκέπτη, με άμεσο όφελος για το προσφερόμενο τουριστικό προϊόν».

Θα ακολουθήσει η εκπόνηση βραχομηχανικής μελέτης για τη στερέωση του βράχου και μελέτης γεωστατικής επάρκειας για την ανάρτηση και παραλαβή των φορτίων, πάντα με γνώμονα την ελάχιστη δυνατή επέμβαση στον βράχο, αλλά και την ασφάλεια των επισκεπτών. Η ανακοίνωση του ΥΠΠΟΑ σημειώνει επίσης ότι τα παράπλευρα οφέλη από την κατασκευή του αναβατορίου πλαγιάς σχετίζονται με τη διαμόρφωση και ανάδειξη του περιβάλλοντος χώρου που περιλαμβάνει την επισκευή και συντήρηση του μονοπατιού μήκους 650 μ. που διέρχεται των Βουκοπίων και καταλήγει στη θέση όπου πρόκειται να εγκατασταθεί η βάση του ανελκυστήρα. Τα έργα διαμόρφωσης θα επιτρέψουν τη δημιουργία μικρού χώρου αναψυχής με ανεμπόδιστη θέα στο πέλαγος, με πρόβλεψη για την κατασκευή λιθόκτιστων χαμηλών τοιχίων και καθιστικών, όπως και τοποθέτηση ήπιου φωτισμού. Τα έργα περιλαμβάνουν, επίσης, τη συντήρηση και σήμανση των αρχαίων βραχογραφιών, που βρίσκονται κοντά στη βάση του ανελκυστήρα και στη δημιουργία μονοπατιού προς τη Σπηλιώτισσα, για πρόσβαση στις σπηλιές που είχαν λατρευτική χρήση τόσο κατά την αρχαιότητα όσο και κατά τα χριστιανικά χρόνια.

