Ελληνοτουρκικά - ΥΠΕΞ: Πρωτοφανής η προκλητική συμπεριφορά της Τουρκίας

Η συμπεριφορά της Τουρκίας αντιβαίνει θεμελιώδεις κανόνες διεθνούς δικαίου, τονίζει ο εκπρόσωπος του ΥΠΕΞ. Οι επόμενες κινήσεις της Ελλάδας.



Για "πρωτοφανή αύξηση της έντασης και της προκλητικής συμπεριφοράς από πλευράς της Τουρκίας", έκανε λόγο ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών Αλέξανδρος Παπαϊωάννου στην τακτική ενημέρωση των διπλωματικών συντακτών.

Όπως επεσήμανε, μέσα σε μία ημέρα, την περασμένη Τετάρτη είχαμε 168 παραβιάσεις του εναερίου χώρου και 42 υπερπτήσεις. Έγιναν υπερπτήσεις άνωθεν ελληνικού εδάφους και κατοικημένων περιοχών σε αρκετά νησιά του ανατολικού Αιγαίου (Ρόδος, Κως, Κάλυμνος κ.λ.π.)

"Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους", σημείωσε χαρακτηριστικά και ανέφερε πως πρόκειται για ρεκόρ, καθώς ο προηγούμενος μεγαλύτερος αριθμός υπερπτήσεων τουρκικών αεροσκαφών πάνω από ελληνικό έδαφος είχε γίνει το 2020, οπότε και υπήρχε κλιμάκωση της τουρκικής παραβατικής συμπεριφοράς, και ήταν 23, περίπου οι μισές.

"Σ αυτή την κρίσιμη και δύσκολη συγκυρία για την Ευρώπη και το ΝΑΤΟ, η συμπεριφορά της Τουρκίας αντιβαίνει θεμελιώδεις κανόνες διεθνούς δικαίου, αλλά επηρεάζει και τη συνοχή του ΝΑΤΟ", υπογράμμισε ο κ. Παπαϊωάννου.

Σημείωσε δε πως η στάση αυτή έρχεται σε αντίθεση με το κλίμα καλής γειτονίας που η Ελλάδα προσπαθεί να δημιουργήσει και ανέφερε πως η Ελλάδα είναι "πάντα υπέρ των καλών σχέσεων με την Τουρκία, στη βάση του Διεθνούς Δικαίου". "Εδώ μιλάμε για σαφή παραβίαση της ελληνικής κυριαρχίας, η οποία δε μπορεί να μείνει αναπάντητη και γι' αυτό μάλιστα έγιναν δύο διαδοχικά διαβήματα μέσα σε δύο ημέρες από το γενικό γραμματέα του υπουργείου Εξωτερικών στον Τούρκο πρέσβη", επεσήμανε.

Ανέφερε ακόμη πως ο υπουργός Εξωτερικών είχε αρκετές επαφές με πρέσβεις στην Αθήνα και υπογράμμισε αυτή την κατάσταση, ενώ έγιναν και παράλληλα ενημερώσεις στον ΟΗΕ, στην ΕΕ και το ΝΑΤΟ και μεταφέρθηκε η δυσαρέσκεια της Αθήνας. Επεσήμανε πως στόχος είναι να πέσει η ένταση και αυτό ήταν και το μήνυμα που μεταφέρθηκε σε εταίρους και συμμάχους. Υπογράμμισε πως η συμπεριφορά της Τουρκίας είναι "καταδικαστέα και απαράδεκτη", ιδιαίτερα μάλιστα όταν έρχεται σε μία περίοδο που όλη η προσοχή της διεθνούς κοινότητας είναι στραμμένη στην Ουκρανία.

Σημείωσε δε πως το ζήτημα της αύξησης της έντασης από πλευράς Τουρκίας είναι αυτονόητο ότι θα τεθεί κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του πρωθυπουργού στην Ουάσινγκτον και στις επαφές που θα έχει εκεί στις 16 και τις 17 Μαΐου.

Ερωτηθείς σχετικά με το επόμενο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας που αποφασίζει σήμερα η ΕΕ, ο κ. Παπαϊωάννου σημείωσε πως η Ελλάδα εναρμονίζεται και εφαρμόζει όλες τις κυρώσεις που συναποφασίζονται στο πλαίσιο της ΕΕ. "Θα ήταν ευχής έργον αν και άλλες χώρες που θέλουν να έχουν ευρωπαϊκή προοπτική εναρμονίζονταν με τις αποφάσεις της ΕΕ", σημείωσε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Παπαϊωάννου αναφέρθηκε ακόμη και στο ταξίδι που είχε ο ίδιος στο Ισραήλ από την 1η έως τις 3 Μαΐου, στο πλαίσιο της συνεργασίας των δύο υπουργείων. Όπως ανέφερε, μετέβη εκεί και με τους δύο ρόλους του, του εκπροσώπου του ελληνικού υπουργείου Εξωτερικών, αλλά και του συντονιστή για τη μεταρρύθμιση του υπουργείου Εξωτερικών.

Είχε εντατικές επαφές με αρμοδίους στο Iσραηλινό ΥΠΕΞ για θέματα δημόσιας διπλωματίας, καθώς το Ισραήλ έχει ιδιαίτερα σημαντική πορεία στον τομέα αυτό, αλλά και στη χρήση των νέων τεχνολογιών γι' αυτό το σκοπό.

Στη Μαδρίτη την Πέμπτη ο ΥΠΕΞ Ν. Δένδιας

Στη Μαδρίτη θα βρεθεί την Πέμπτη ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας, κατόπιν πρόσκλησης του Ισπανού ομολόγου του Χοσέ Μανουέλ Αλβάρεζ, όπως ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών Αλέξανδρος Παπαϊωάννου στην τακτική ενημέρωση των διπλωματικών συντακτών.

Το βασικό ζήτημα που θα συζητηθεί στην τρίτη διμερή συνάντηση μεταξύ του Έλληνα και του Ισπανού υπουργού Εξωτερικών είναι οι εξελίξεις στην Ουκρανία, η κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο, οι εξελίξεις στην περιοχή της Δυτικής Μεσογείου, την Αφρική κλπ. Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του, ο κ. Δένδιας θα συναντηθεί και με τον πρόεδρο της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων του κοινοβουλίου και την πρόεδρο του ισπανικού κοινοβουλίου.

Σήμερα ο κ. Δένδιας συναντήθηκε με τον πρέσβη του Ιράν και στη συνέχεια θα μιλήσει με τον Κύπριο υπουργό Εξωτερικών Ι. Κασουλίδη, ενώ αργότερα θα μιλήσει με τον ομόλογό του της Μολδαβίας.

