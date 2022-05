Κοινωνία

Παιανία: Οπλοστάσιο βρέθηκε σε σπίτι (εικόνες)

Πλήρως εξοπλισμένος ήταν ο άνδρας, ο οποίος συνελήφθη. Έκπληκτοι έμειναν και οι αστυνομικοί από τα ευρήματα στο σπίτι.

Συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, το πρωί της Τρίτης, στην Παιανία, από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφαλείας Παιανίας και της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Βορειοανατολικής Αττικής, ένας 29χρονος Έλληνας, για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και περί βεγγαλικών.

Στο πλαίσιο διερεύνησης πληροφοριών αναφορικά με άτομο που προβαίνει σε πυροβολισμούς και ρίψη κροτίδων-φωτοβολίδων, εντοπίστηκε ο 29χρονος και πραγματοποιήθηκε έρευνα στο σπίτι του, στο οποίο βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

πιστόλι με 3 γεμιστήρες

2 αεροβόλα πιστόλια με 3 γεμιστήρες

πιστόλι φωτοβολίδων

2- κυνηγετικά όπλα

72 φυσίγγια και 100 αβολίδωτα φυσίγγια πυροβόλου όπλου

45 φυσίγγια κυνηγετικού όπλου

12 φυσίγγια καουτσούκ

12 καψύλλια πυροδότησης πιστολιού φωτοβολίδων

5 γεμιστήρες

4 μαχαίρια

τσεκούρι

φάρος

2 αντιασφυξιογόνες μάσκες

φορητός ασύρματος

21 κροτίδες

Ο συλληφθείς είναι πλέον αντιμέτωπος με την Δικαιοσύνη.

