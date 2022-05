Life

“Το Πρωινό” - Βαρδής: Το τραγούδι της Πάολα και η δικαστική διαμάχη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι είπε για την αγωγή με την οποία ζητούσε 100.000 ευρώ από τους δημιουργούς του τραγουδιού.



Στο πλατό της εκπομπής «Το Πρωινό» βρέθηκε καλεσμένος ο Γιάννης Βαρδής. Ο γνωστός τραγουδιστής μίλησε στη Φαίη Σκορδά και τον Γιώργο Λιάγκα για την αγωγή με την οποία ζητούσε 100.000€ από τους δημιουργούς του τραγουδιού της Πάολας «Περαστική», Τόνι Μαυρίδη και Χριστόδουλο Σιγανό, καθώς υποστήριζε πως αντέγραψαν το τραγούδι του πατέρα του, «Δεν τελειώσαμε» που είχε πει ο Νίκος Βέρτης.

«Το κομμάτι αυτό το είχε γράψει ο πατέρας μου και το είχε τραγουδήσει ο Νίκος Βέρτης και λεγόταν “Δεν τελειώσαμε”. Έμοιαζε πάρα πάρα πολύ το ρεφρέν του με ένα κομμάτι της Πάολας. Πήγαμε στα δικαστήρια. Μου είπε ο δικηγόρος μου ότι αν θέλω μπορώ να το κατεβάσω και την ίδια μέρα. Τα αυτιά μου εμένα δε με ξεγελάνε. Μίλησα με μουσικολόγο, έβαλε τα μέτρα κάτω του τραγουδιού και είπε ότι είναι ακριβώς το ίδιο.

Πέρασαν δύο χρόνια, δεν το κατέβασα το τραγούδι γιατί δεν είχα κάτι με την ερμηνεύτρια. Δεν είχα λόγο. Δεν επικοινώνησα με την Πάολα, εκείνη έπρεπε να επικοινωνήσει μαζί μου γιατί το γνώριζε πριν καν το μάθω εγώ. Μίλησα με την πλευρά της και μου είπαν ότι όντως μοιάζει. Εγώ τους έδωσα το δικαίωμα να το διορθώσουν και να το ανεβάσουν αλλιώς. Μου είπαν τότε εντάξει, το κατέβασαν για μία εβδομάδα, υποτίθεται έκαναν κάποιες διορθώσεις και το ανέβασαν ξανά ακριβώς το ίδιο.

Εκεί προχώρησα δικαστικά. Τους έδωσα κάθε επιλογή, δεν το έκαναν. Το δικαστήριο έγινε. Δεν βγήκε απόφαση. Γιατί θεωρούν κάποιοι από την άλλη πλευρά ότι έχει βγει κάποια αθωωτική απόφαση. Ότι κέρδισαν το δικαστήριο. Δεν ισχύει αυτό. Έγινε ένα λάθος στη δικογραφία, λάθος τίτλου του τραγουδιού. Τότε είπε ο δικαστής ότι δεν μπορεί να κάνει εκδίκαση της υπόθεσης και την άφησε στην άκρη. Δεν έκανα έφεση και ξεκίνησα τη διαδικασία από την αρχή. Ήταν λάθος ο τίτλος από τη δική μας πλευρά. Εγώ δεν έχω κάτι με τους συνθέτες» ανέφερε, μεταξύ άλλων, ο Γιάννης Βαρδής.





Πηγή: fthis.gr

Ειδήσεις σήμερα:

“Άγριες Μέλισσες”: βόμβα σκάει στο Διαφάνι (εικόνες)

Στρατιωτικοί παρίσταναν τους αστυνομικούς και έδειραν κόσμο!

Θεσσαλονίκη - Θάνατος 3χρονης: Νοσηλεύτηκε χωρίς διάγνωση