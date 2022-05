Κοινωνία

Γρεβενά: Ισχυρή έκρηξη σε εργοστάσιο

Εκρηξη, στην περιοχή Μαυραναίοι σε εργοστάσιο επεξεργασίας ξύλου.

(εικόνα αρχείου)

Ισχυρή έκρηξη έγινε λίγο πριν τις τρεις το μεσημέρι, στην περιοχή Μαυραναίοι, στα Γρεβενά, σε εργοστάσιο επεξεργασίας ξύλου.



Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι από την έκρηξη έχει τραυματιστεί σοβαρά ένας άνθρωπος, ο οποίος μεταφέθηκε στο νοσοκομείο και έχει διασωληνωθεί.

Από την πυροσβεστική δεν υπάρχουν αναφορές για άλλον τραυματία.

Στο σημείο βρίσκονται 9 άνδρες της Πυροσβεστικής με 3 οχήματα και κάνουν κατάσβεση στην Δεξαμενή.

