Πατήσια - ΣΥΡΙΖΑ: γκαζάκια στα γραφεία του κόμματος (εικόνες)

Περαστικοί ειδοποίησαν την Άμεση Δράση και αμέσως σήμανε συναγερμός.

Αυτοσχέδιος εμπρηστικός μηχανισμός που αποτελείτο από γκαζάκια και δοχεία με εύφλεκτο υγρό βρέθηκε σήμερα το πρωί έξω από τα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ, στην οδό Νεϊγύ 9 στα 'Ανω Πατήσια.

Συγκεκριμένα, διερχόμενοι ειδοποίησαν την 'Αμεση Δράση ότι υπήρχε μια σακούλα με γκαζάκια στο σημείο. Λίγα λεπτά αργότερα έφτασαν αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ οι οποίοι διαπίστωσαν ότι πράγματι υπήρχε μια σακούλα μέσα στην οποία ήταν ο εμπρηστικός μηχανισμός.

Ο μηχανισμός αποτελείτο από 5 γκαζάκια, δύο μπουκάλια με εύφλεκτο υγρό και κεράκια, δεμένα όλα μαζί με μονωτική ταινία.

'Αγνωστο για ποιο λόγο ο μηχανισμός δεν εξερράγη και παρελήφθη από συνεργείο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών για τα εγκληματολογικά εργαστήρια, όπου εξετάζεται.

Προανάκριση για το περιστατικό διενεργεί η Κρατική Ασφάλεια.

