Ρόδος: Νεκρή φάλαινα ζιφιός - Είχε καταπιεί πλαστικά (εικόνες)

Θλίψη προκαλεί άλλο ένα περιστατικό που έρχεται να προστεθεί στα ήδη καταγεγραμμένα θανάτωσης θαλάσσιων οργανισμών από κατάποση πλαστικού.

Μια ραμφοφάλαινα (Ziphius cavirostris) μήκους 5μ και 30 εκ. προσάραξε νεκρή την περασμένη Δευτέρα στην παραλία Κρεμαστή, ΒΔ της πόλης της Ρόδου, όπως ανακοίνωσε το ΥΠΕΝ.

Σύμφωνα με τα πρώτα ευρήματα της νεκροψίας-νεκροτομής ο θάνατος του ζώου σχετίζεται με κατάποση μεγάλης ποσότητας πλαστικών που υπερβαίνει σε βάρος τα 15 κιλά.

Μόλις εντοπίστηκε ο ζιφιός στην παραλία της Ρόδου, με κινητοποίηση του ΥΠΕΝ ενεργοποιήθηκε άμεσα ο μηχανισμός διαχείρισης περιστατικών εκβρασμών θαλάσσιων θηλαστικών και στο σημείο μετέβη κλιμάκιο από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ρόδου, ο κτηνίατρος και μέλος του Δικτύου Κτηνιάτρων του Ερευνητικού Κέντρου Διάσωσης και Περίθαλψης «ΑΡΙΩΝ» Παναγιώτης Μαργιές και ο διευθυντής του Υδροβιολογικού Σταθμού Ρόδου - Ενυδρείου του Ελληνικού Κέντρου Θαλάσσιων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ) Γιώργος Χατήρης συνοδευόμενος από τον βιολόγο Γεράσιμο Κονδυλάτο και τον ιχθυολόγο Ηλία Σαντορινιό.

Υπό την επιστημονική καθοδήγηση της καθηγήτριας της Κτηνιατρικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης, Αναστασίας Κομνηνού διενεργήθηκε νεκροψία-νεκροτομή και συλλογή δειγμάτων από τους κτηνίατρους Παναγιώτη Μαργιέ και Κατερίνα Κακαζιάνη, με τη συνδρομή της θαλάσσιας βιολόγου Παρασκευής Λουϊζίδου. Τα δείγματα που συλλέχθηκαν εστάλησαν στα αρμόδια Εργαστήρια του Τμήματος Κτηνιατρικής του ΑΠΘ για περαιτέρω εργαστηριακές εξετάσεις.

Η περίπτωση του ζιφιού στην Κεραμωτή της Ρόδου δεν είναι η μοναδική. Πρόκειται για άλλο ένα περιστατικό που έρχεται να προστεθεί στα ήδη καταγεγραμμένα θανάτωσης θαλάσσιων οργανισμών από κατάποση πλαστικού.

«Δεν είναι σπάνιος ο θάνατος των ζιφιών, όπως και άλλων κητωδών από την κατάποση πλαστικών, η οποία έχει τόσο οξείες και θανατηφόρες όσο και μακροχρόνιες επιβλαβείς επιπτώσεις για την υγεία τους. Στη συγκεκριμένη περίπτωση η μεγάλη ποσότητα πλαστικών που βρέθηκε στο στομάχι του κήτους, δεν του επέτρεπε να τραφεί σωστά με κατάληξη την καχεξία και τον θάνατο του» ανέφερε μετά την ολοκλήρωση της νεκροψίας-νεκροτομής η κ. Κομνηνού.

Ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γιώργος Αμυράς, δήλωσε από την πλευρά του: «Τα πλαστικά απορρίμματα αποτελούν πλέον ένα παγκόσμιο πρόβλημα για τους θαλάσσιους οργανισμούς, οι οποίοι επηρεάζονται επικίνδυνα. Το πρόβλημα είναι βαθιά αισθητό στη Μεσόγειο θάλασσα, που θεωρείται μία από τις πιο επιβαρημένες περιοχές παγκοσμίως. Γι' αυτό χρειάζεται όλοι μας να αλλάξουμε στάση ζωής και καθημερινές συνήθειες για να δώσουμε μια ευκαιρία στις ελληνικές θάλασσες και τα υπέροχα είδη που φιλοξενούν. 'Αλλωστε κάθε μικρή νίκη στη διατήρηση της βιοποικιλότητας είναι μια μεγάλη νίκη απέναντι στην κλιματική κρίση».





