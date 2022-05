Κοινωνία

Ρολόι από ληστεία στην Κοπεγχάγη κατασχέθηκε στην Αθήνα

Που βρέθηκε το ρολόι, η αξία του οποίου ανέρχεται σε πολλές δεκάδες χιλιάδες ευρώ.

Στην κατάσχεση ενός ρολογιού ιδιαίτερα μεγάλης αξίας, το οποίο προερχόταν από ληστεία σε κοσμηματοπωλείο της Κοπεγχάγης, προχώρησαν οι Αρχές.

Συγκεκριμένα, μετά από έρευνα του Τμήματος Εγκλημάτων κατά Ιδιοκτησίας της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, σε συνεργασία με τις Δανικές Αρχές, εντοπίστηκε και κατασχέθηκε σε γραφείο τεχνικής υποστήριξης εταιρείας, που είχε παραδοθεί για επισκευή, ρολόι αξίας 85.000 ευρώ.

Το ρολόι που κατασχέθηκε αποτελεί μέρος λείας, ένοπλης ληστείας, που διαπράχθηκε στις 13 Νοεμβρίου του 2017 σε κοσμηματοπωλείο στην Κοπεγχάγη Δανίας, από τρεις δράστες.

Το ρολόι παραδόθηκε στα Αρχές της Δανίας, ενώ προανάκριση διενεργείται από το Τμήμα Εγκλημάτων κατά Ιδιοκτησίας της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής.

