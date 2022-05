Αθλητικά

Ο Ιτούδης στην Φενερμπαχτσέ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός μετά από 8 χρόνια στον πάγκο της ΤΣΣΚΑ, επιστρέφει στην Τουρκία.

Στην Τουρκία και την Κωνσταντινούπολη θα συνεχίσει την προπονητική καριέρα του ο Δημήτρης Ιτούδης. Ο 51 ετών ομοσπονδιακός τεχνικός θα πρέπει να θεωρείται προπονητής της Φενερμπαχτσέ, καθώς οι δύο πλευρές έχουν έρθει σε συμφωνία, και απομένει πλέον η διευθέτηση τυπικών λεπτομερειών για να ανακοινωθεί από τον τουρκικό σύλλογο.

Έτσι, ο έμπειρος προπονητής αποχωρεί μετά από οκτώ χρόνια από τον πάγκο της ΤΣΣΚΑ Μόσχας και επιστρέφει στην Τουρκία, στην οποία είχε εργαστεί τη σεζόν 2013-14, όταν είχε αναλάβει τα «ηνία» της Μπάνβιτ.

Η «Φενέρ» έμεινε μακριά από τη διάκριση στην εφετινή σεζόν της Euroleague, καθώς κατετάγη 12η στην τελική βαθμολογία (μια θέση πάνω από τον Παναθηναϊκό), με αποτέλεσμα να μείνει εκτός των πλέι οφ.

Πάντως, η ομάδα του Αλεκσάνταρ Τζόρτζεβιτς διεκδικεί με αξιώσεις το πρωτάθλημα στην Τουρκία, καθώς, μια αγωνιστική πριν από την ολοκλήρωση της κανονικής περιόδου, είναι επικεφαλής της κατάταξης με 52 βαθμούς σε 29 παιχνίδια (23 νίκες-6 ήττες), ενώ από απόσταση... αναπνοής ακολουθεί η Αναντολού Εφές με 51 βαθμούς (ρεκόρ 22-7).

Ειδήσεις σήμερα:

Στρατιωτικοί παρίσταναν τους αστυνομικούς και έδειραν κόσμο!

Θεσσαλονίκη - Θάνατος 3χρονης: Νοσηλεύτηκε χωρίς διάγνωση

Ρολόι από ληστεία στην Κοπεγχάγη κατασχέθηκε στην Αθήνα