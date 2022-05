Life

“Τώρα για το μέλλον” στον ΑΝΤ1: ένθετο με τους Γιώργο Κούρο και Ηρώ Ράντου (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το ενημερωτικό ένθετο εστιάσει στην νέα, δυναμική και κανοτόμα επιχειρηματική κουλτούρα, που συμβάλλει καθοριστικά για ένα καλύτερο και βιώσιμο μέλλον για όλους.

Το ενημερωτικό ένθετο «Τώρα για το Μέλλον», με τον Γιώργο Κούρο και την Ηρώ Ράντου, από την Δευτέρα 9 Μαΐου κάνει focus σε μια νέα επιχειρηματική κουλτούρα που διαθέτει δυναμική, καινοτομία και υπευθυνότητα για την κοινωνία και το περιβάλλον, συμβάλλοντας σε ένα βιώσιμο ΜΕΛΛΟΝ για όλους!

Κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη στις 13:30, στο Μεσημβρινό Δελτίο Ειδήσεων, αλλά και το Σαββατοκύριακο μέσα από την εκπομπή των «Πρωινών Τύπων», το «Τώρα για το Μέλλον» θα αναδεικνύει με σύντομα και περιεκτικά ρεπορτάζ και συνεντεύξεις τόσο τους στρατηγικούς πυλώνες πάνω στους οποίους, ο δημόσιος και ο ιδιωτικός τομέας σχεδιάζουν και επενδύουν για την επόμενη δεκαετία, όσο και success stories με απτά αποτελέσματα, όπως: ESG - Στρατηγική Βιωσιμότητας (Βιωσιμότητα & Επιχειρηματικός Σχεδιασμός, Δράσεις Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, Αποτελέσματα & Διακρίσεις), Πράσινη Μετάβαση (Πράσινες Επενδύσεις σε υποδομές και προϊόντα, Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας & νέες πράσινες μορφές ενέργειας, Ανακύκλωση & Κυκλική Οικονομία), Ψηφιακός Μετασχηματισμός & Καινοτομία (Start Ups & Καινοτόμες Επενδύσεις, FinTech & Ψηφιακή Τραπεζική, «Έξυπνη Καθημερινότητα» & Smart Cities, Έξυπνη Εξειδίκευση & Ψηφιακές Δεξιότητες).

«ΤΩΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ»

Ενημερωτικό ένθετο με τον Γιώργο Κούρο και την Ηρώ Ράντου

Κάθε Δευτέρα – Τρίτη – Τετάρτη στις 13:30 (στο Μεσημβρινό Δελτίο Ειδήσεων) & κάθε Σαββατοκύριακο στην εκπομπή «ΠΡΩΙΝΟΙ ΤΥΠΟΙ».





Ειδήσεις σήμερα:

Σητεία: Δωρεά οργάνων από την οικογένεια του 31χρονου που πέθανε μετά από καβγά

“Βληχή”: Έμα Στόουν και Γιώργος Λάνθιμος στην Εθνική Λυρική Σκηνή

Γλυφάδα: Εγκαταλελειμμένο φορτηγό με χιλιάδες γυαλιά ηλίου!