Rapid test – ανεμβολίαστοι: Τι αλλάζει για τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα

Τι ισχύει πλέον για τους ανεμβολίαστους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα που δεν έχουν νοσήσει το τελευταίο εξάμηνο. Πότε και πόσα rapid test πρέπει να κάνουν.

Τη διενέργεια ενός rapid test σε εβδομαδιαία βάση (από δύο) προβλέπει η νέα Κοινή Απόφαση των υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Δικαιοσύνης, Εσωτερικών, Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Υποδομών και Μεταφορών, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Τουρισμού, Επικρατείας και υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ, που ισχύει από την 1η Μαΐου 2022 και τροποποιεί το μέχρι πρότινος ισχύον πλαίσιο (Β' 4766/16/10/2021).

Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, οι εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα με φυσική παρουσία στον χώρο εργασίας που δεν έχουν εμβολιαστεί και δεν έχουν νοσήσει από κορονοϊό το τελευταίο εξάμηνο, υποβάλλονται υποχρεωτικά -και με δική τους επιβάρυνση- σε διαγνωστικό έλεγχο νόσησης από τον κορονοϊό (rapid test) μια φορά την εβδομάδα. Ο έλεγχος ισχύει μια εβδομάδα από την ημέρα διενέργειάς του.

Κατά την πρώτη εφαρμογή της νέας ΚΥΑ, ο έλεγχος διενεργείται οποτεδήποτε εντός της εργάσιμης εβδομάδας κάθε εργαζομένου, χωρίς οποιαδήποτε περαιτέρω δυσμενή συνέπεια.

