Διαλυνάς για θάνατο 3χρονης στον ΑΝΤ1: Καταγγελίες για ιατρικές παραλείψεις

Υπάρχει αβλεψία στις ενέργειες των γιατρών, καταγγέλλει ο δικηγόρος της οικογένειας. Τι απαντά ο Διευθυντής ΜΕΘ του Νοσοκομείου "Παπανικολάου", Νίκος Καπραβέλος.

Ερωτήματα δημιουργούνται γύρω από τον θάνατο ενός 3χρονου κοριτσιού στη Θεσσαλονίκη, το οποίο νοσηλευόταν από την Μεγάλη Τρίτη στο Γ.Ν. Παπαγεωργίου και το Σάββατο μεταφέρθηκε στο Ιπποκράτειο, όπου και τελικά μέσα σε 2,5 ώρες κατέληξε.

Το παιδάκι από τις 19 Απριλίου μετά από έναν πόνο και ένα πρήξιμο στον αστράγαλο και έναν πυρετό που εμφάνισε μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου. Από τις 19 έως τις 30 Απριλίου το παιδί ήταν αδιάγνωστο.

Ο δικηγόρος της οικογένειας, Νίκος Διαλυνάς, ότι έγιναν σοβαρές ιατρικές παραλείψεις τονίζοντας ότι «μέχρι σήμερα αφενός δεν υπάρχει διάγνωση, αφετέρου λείπει ο ιατρικός φάκελος, τον οποίο χρειαζόταν η ιατροδικαστής που διενήργησε την νεκροψία-νεκροτομή και διερωτήθηκε γιατί το παιδί δεν μεταφέρθηκε στο Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης το οποίο έχει όλες τις παιδιαστρικές κλινικές και ειδικότητες και το έστειλαν μετά από 11 ημέρες σε προθανάτια κατάσταση".

Ο κ. Διαλυνάς δήλωσε ότι "από την πλευρά του νοσοκομείου υπάρχει σιωπή, δεν υπάρχει ανακοίνωση, δεν υπάρχει αντίδραση".

Τέλος ο γνωστός ποινικολόγος είπε πως σήμερα στην κηδεία του άτυχου κοριτσιού περίμενε "να υπάρχει στεφάνι από τον Διοικητή του Παπαγεωργίου".

Πλέον η ιατροδικαστική εξέταση αναμένεται να λύσει το “μυστήριο” με τον θάνατο του παιδιού, οι γονείς του οποίου κατέθεσαν μήνυση κατά παντός υπευθύνου στο Αστυνομικό Τμήμα Τούμπας – Τριανδρίας, προκειμένου να διερευνηθεί η πιθανότητα ιατρικού λάθους.

Από την πλευρά του ο Διευθυντής ΜΕΘ του Νοσοκομείου "Παπανικολάου" Νίκος Καπραβέλος δήλωσε πως "ο φάκελος του παιδιού είναι πλήρης. Υπάρχουν πάρα πολλά στοιχεία διαγνωστικά και έχει ξεκινήσει μία διαδικασία διερεύνησης του θέματος κάνοντας λόγος για ένα συγκλονιστικό γεγονός και δηλώνοντας την συμπαράστασή του στους γονείς. "Δεν είναι μόνο συγκλονισμένη όλη η Ελλάδα, είναι και η ιατρική κοινότητα. Δεν είναι εύκολο να χάνει ένας παιδί 3χρονών".

