Οικονομία

Λογαριασμοί ρεύματος: Νέα μέτρα ανακοινώνει ο Μητσοτάκης

Αντίστροφη μέτρηση για την ανακοίνωση του κυβερνητικού πακέτου μέτρων για την αντιμετώπιση των φουσκωμένων λογαριασμών ρεύματος.

«Ύστερα από παρά πολλές συσκέψεις έχουν διαμορφωθεί οι τελικές προτάσεις για τις παρεμβάσεις στο ζήτημα του τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος.

Οι ανακοινώσεις θα γίνουν πολύ σύντομα, ενδεχομένως και αύριο», αναφέρουν κυβερνητικές πηγές για το Εθνικό Σχέδιο που πρόκειται να ανακοινώσει η κυβέρνηση για τις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος.

Συζήτηση στη Βουλή για τα θέματα ενέργειας θα ζητήσει ο πρωθυπουργός μετά την επιστροφή του από τις ΗΠΑ

Κυβερνητικές πηγές αναφέρουν ότι ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα ζητήσει συζήτηση στη Βουλή για τα θέματα ενέργειας μετά την επιστροφή του από τις ΗΠΑ.

Η επίσκεψή του στις Ηνωμένες Πολιτείες θα πραγματοποιηθεί ως γνωστόν 16-18 Μαίου.

Πατέλης: Έρχεται «ψαλίδι» στους λογαριασμούς ρεύματος

Από την πλευρά του, ο διευθυντής του οικονομικού γραφείου του πρωθυπουργού, Αλέξης Πατέλης, προανήγγειλε τη μείωση των λογαριασμών του ηλεκτρικού ρεύματος σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις, αναρτώντας στο Instagram ένα ψαλίδι και γράφοντας:

«Έρχεται ψαλίδι σε λογαριασμούς ηλεκτρισμού όλων των νοικοκυριών και επιχειρήσεων».

