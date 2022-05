Κοινωνία

Τροχαίο δυστύχημα: Νεκρός ο πατέρας – διασωληνωμένη η κόρη του

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο άτυχος άντρας έχασε ακαριαία τη ζωή του. Σε κρίσιμη κατάσταση και η κόρη του που μαζί με τον πατέρα της εκτινάχτηκαν στο οδόστρωμα.

Ακόμα μια τραγωδία σε τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης. Πατέρας μαζί με την 19χρονη κόρη του επέστρεφαν με το αγροτικό αυτοκίνητο της οικογένειας, στο σπίτι τους, στο Κάλφα του Δήμου Ερυμάνθου, όταν από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, το όχημα εξετράπη της πορείας του στις Κυδωνιές και βρέθηκε καρφωμένο με την οροφή στις προστατευτικές μπάρες.

Μάλιστα, η σύγκρουση ήταν τόσο δυνατή που ο οδηγός του οχήματος, εκτινάχθηκε κυριολεκτικά στο οδόστρωμα. Στο οδόστρωμα βρέθηκε και η 19χρονη κόρη του, που δίνει μάχη για τη ζωή της.

Στο σημείο βρέθηκε δύναμη της Πυροσβεστικής όπως και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, που παρέλαβε τον πατέρα και την κόρη. Δυστυχώς ο άνδρας δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή καθώς πέθανε επί τόπου από την σφοδρή σύγκρουση ενώ η 19χρονη κόρη του βρίσκεται διασωληνωμένη στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρίου.

Την προανάκριση για τις συνθήκες του συμβάντος διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Ερυμάνθου.

Πηγή: pelop.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Στρατιωτικοί παρίσταναν τους αστυνομικούς και έδειραν κόσμο!

Θεσσαλονίκη - Θάνατος 3χρονης: Νοσηλεύτηκε χωρίς διάγνωση

Ρολόι από ληστεία στην Κοπεγχάγη κατασχέθηκε στην Αθήνα