Πολιτική

Τσίπρας: Μετά από 9 μήνες αισχροκέρδειας ο Μητσοτάκης ανακάλυψε… τα λεφτόδεντρα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ζήτησε «εκλογές πριν αφήσει συντρίμμια η Κυβέρνηση». ΗΝ απάντηση από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο.

Επίθεση στην κυβέρνηση για την πολιτική της στην αντιμετώπιση της ενεργειακής ακρίβειας, εξαπέλυσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Αλέξης Τσίπρας ενώ δεσμεύτηκε ότι θα επαναφέρει τον δημόσιο χαρακτήρα της ΔΕΗ. Σε ερώτηση για το πώς σχολιάζει τις πληροφορίες για το πακέτο που σχεδιάζει η κυβέρνηση για τους λογαριασμούς ρεύματος απάντησε.

«Μετά από εννιά μήνες αισχροκέρδειας ο κ. Μητσοτάκης φαίνεται ότι βρήκε τα λεφτόδεντρα. Ξαφνικά βλέπουμε να μιλάνε για δισεκατομμύρια, άρα υπάρχουν λεφτά. Εκτός αν αποφάσισαν όπως λέμε εμείς να κλαδέψουν τα κλεφτόδεντρα. Το ότι είναι αναγκαίο να ληφθούν μέτρα εμείς το λέμε εδώ και εννιά μήνες. Δεν τα βγάζουν πέρα τα νοικοκυριά. Το κρίσιμο θέμα είναι αν τα μέτρα θα τα πληρώσουν πάλι οι φορολογούμενοι ή θα μειώσει τα κέρδη των εταιρειών, αν θα πάρει μέτρα για να μειώσει την αισχροκέρδεια».

Συνεχίζοντας είπε η κυβέρνηση μπορεί να απεμπλέξει την τιμή της κιλοβατώρας από την τιμή του φυσικού αερίου όπως και να βάλλει κόφτη στα κέρδη των παραγωγών. Υπογράμμισε ότι «με βάση τους δικούς μας υπολογισμούς υπάρχουν πάνω από 1,5 δισ. υπερβολικά κέρδη τους τελευταίους εννιά μήνες». Επέρριψε ευθύνες στην ΡΑΕ γιατί καθυστερεί να κάνει τους σχετικούς υπολογισμούς και πρόσθεσε ότι στην συνάντηση που είχε πρόσφατα με την διοίκηση, «οι υπεύθυνοι παραδέχθηκαν ότι υπάρχουν υπερκέρδη όσον αφορά την χονδρική τιμή και όσον αφορά την λιανική τιμή αν και η ΔΕΗ δίνει κάποιες επιστροφές ενώ και οι άλλοι πάροχοι έχουν απώλειες».

Συνολικότερα ο κ. Τσίπρας είπε ότι «υπάρχει ένα ζήτημα στρατηγικής, όχι μόνο με τη βίαιη απολιγνιτοποίηση αλλά και με το ότι η ΔΕΗ λειτουργεί με σκοπό τη κερδοφορία, τους παχυλούς μισθούς των στελεχών της, την τιμή στο χρηματιστήριο. Ο πρόεδρος παίρνει 360 χιλιάδες ευρώ τον χρόνο, έξι φορές περισσότερο από ότι επί ΣΥΡΙΖΑ». Στις αιτιάσεις ότι η ρήτρα αναπροσαρμογής προβλεπόταν και επί ημερών της δικής του κυβέρνησης είπε ότι επί των ημερών του «η εταιρεία δεν είχε αυξήσει ούτε ένα ευρώ τους λογαριασμούς και επίσης είχε λειτουργική κερδοφορία».

Ακολούθως ρώτησε, «Θέλουμε μία εταιρεία που να μοιράζει κέρδη στα golden boys, που να μοιράζει μπόνους 16 εκατομμύρια ευρώ την ώρα που ρημάζει τα νοικοκυριά ή μία εταιρεία που να δημιουργεί κοινωνικό όφελος;».

Για το τι θα κάνει εάν επανέλθει στην κυβέρνηση είπε, «Θα επαναφέρουμε τον δημόσιο χαρακτήρα της ΔΕΗ. Με στόχο το κοινωνικό όφελος. Δεν είναι αναγκαίο να πάμε σε επανακρατικοποίηση της ΔΕΗ. Έχουμε ως δημόσιο την αποτρεπτική μειοψηφία και μπορούμε να ανακτήσουμε την πρωτοβουλία των κινήσεων ορίζοντας μία διοίκηση που δεν θα έχει στόχο το πλιάτσικο. Το δημόσιο μπορεί να έχει και περισσότερο από 34%. Η ΔΕΗ δεν θα έχει αυτή την κερδοφορία 950 εκατ. κέρδη προ φόρων. Θα υπάρχει κόφτης στα κέρδη και της ΔΕΗ όπως και των άλλων παραγωγών».

Οι Έλληνες δεν είναι τσαμπατζήδες όταν έχουν να πληρώσουν

Για το θέμα της ρήτρας αναπροσαρμογής είπε ότι «αυτός που παίρνει 300 ευρώ σύνταξη και έχει λογαριασμό 600 δεν έχει να πληρώσει». Αναφέρθηκε στις δηλώσεις του Βασίλη Οικονόμου λέγοντας ότι είναι απαράδεκτο να μιλάει για τσαμπατζήδες ο βουλευτής του κόμματος που χρωστάει 350 εκατ. ευρώ. Δεν είναι τζαμπατζήδες οι Έλληνες. Όταν έχουν πληρώνουν.

Σε παρατήρηση ότι και επί των ημερών του υπήρχε η ρήτρα αναπροσαρμογής απάντησε: «Υπήρχε ρήτρα αναπροσαρμογής που να χρεώνει περισσότερο τους λογαριασμούς; Εμείς είχαμε 12% μείωση. Υπήρχε η ρήτρα από το 2013 ως νομικός όρος που δεν εφαρμόστηκε, γιατί ήταν επιλογή μας να μην αυξηθεί το ρεύμα. Στην Ευρώπη έχει αυξηθεί 20-25% και στην Ελλάδα 80% και η μετακύληση του κόστους σε ποσοστό 99% έχει γίνει στον καταναλωτή. Το ερώτημα δεν είναι τι λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, το ερώτημα είναι τι θα κάνει ο κόσμος; Να πω στον κόσμο να μην τρώει για 15 μέρες για να πληρώσει το ρεύμα, όπως είπε δημοσιογράφος; Ο κόσμος δεν πρέπει να βρίσκεται σε μία αβεβαιότητα. Η κυβέρνηση πρέπει να ξανασκεφθεί το θέμα και να ψηφίσει την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για την ρήτρα αναπροσαρμογής. Επίσης να μην κόβεται το ρεύμα και να αξιοποιήσει την εργαλειοθήκη της Κομισιόν».

Σε ερώτηση για το αν ο ίδιος δεν θα πληρώσει τον λογαριασμό του ρεύματος με την μεγάλη ρήτρα αναπροσαρμογής απάντησε: «Εγώ έχω την οικονομική δυνατότητα να πληρώσω, οι πολίτες μας όμως που δεν έχουν αυτή την δυνατότητα θα πρέπει να προστατευθούν».

Για την καμπάνια πριν την εκλογή αρχηγού στον ΣΥΡΙΖΑ που καλεί τους πολίτες να ψηφίσουν για να επιστρέψουν τον λογαριασμό στην κυβέρνηση είπε ότι «ο λογαριασμός δεν είναι μόνο του ρεύματος αλλά συνολικά ο λογαριασμός για τις πολιτικές της κυβέρνησης από την πανδημία, και την οικονομία μέχρι τα εργασιακά και τους ανθρώπους που δουλεύουν σε συνθήκες εκμετάλλευσης με την κατάργηση της προστατευτικής νομοθεσίας και των ελέγχων». Συνολικά είπε ότι «ο μεγάλος πήχης είναι να ενισχύσουμε τον ΣΥΡΙΖΑ για να αντιστοιχηθούμε με την κοινωνική του δυναμική και να κερδίσουμε τις εκλογές».

Στο ερώτημα ποιος είναι ο πήχης όσον αφορά την συμμετοχή πολιτών στην εκλογική διαδικασία με δεδομένο ότι στο ΚΙΝΑΛ συμμετείχαν 270.000 άνθρωποι είπε ότι «δεν είναι εύκολο να μπει πήχης, είναι πρωτόγνωρη διαδικασία, δεν είναι συγκρίσιμη με άλλα κόμματα γιατί εμείς προσκαλούμε μόνο τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ και όχι άλλων κομμάτων».

Ο πρωθυπουργός να ζητήσει να μην δώσουν οι ΗΠΑ F-16 στην Τουρκία

Αναφερόμενος στις εξελίξεις στα ελληνοτουρκικά και στο ταξίδι Μητσοτάκη στις ΗΠΑ είπε: «Είμαι πολύ ανήσυχος για τις διεθνείς εξελίξεις, καθώς ο πόλεμος δεν σταματά. Υπάρχει η απειλή γενίκευσης ακόμη και πυρηνικής απειλής κάτι που δεν υπήρχε πριν από μερικούς μήνες. Παράλληλα βλέπουμε την αναβάθμιση του ρόλου της Τουρκίας. Επίσης ακόμη και μετά την συνάντηση Μητσοτάκη - Ερντογάν η Τουρκία επιμένει στις προκλήσεις θέτοντας την αποστρατικοποίηση των νησιών. Η κυβέρνηση τα δίνει όλα στους Αμερικανούς και στους συμμάχους, δίνει επ αόριστο τις βάσεις στους Αμερικανούς, στέλνουμε όπλα στην Ουκρανία, είμαστε βασιλικότεροι του βασιλέως. Και την ίδια ώρα η Τουρκία αναβαθμίζεται και παίρνει F-16 για να πετάνε πάνω από τα ελληνικά νησιά».

Αναφέρθηκε και στην Γαλλία μετά την αγορά των εξοπλιστικών λέγοντας ότι "η Γαλλία δεν έβγαλε κιχ για τις προκλήσεις της Τουρκίας, ο σύμμαχος δεν μπορεί να είναι και με εσένα και με αυτόν που σε απειλεί. Η στάση του πρωθυπουργού εγκυμονεί κινδύνους και δεν μπορεί να έχει αυτή την στάση για να πάρει μία χειραψία στον Λευκό Οίκο”. Κατά την επίσκεψη στην Ουάσιγκτον είπε ότι θα πρέπει να τεθεί ως αίτημα να μην δοθούν τα F- 16 στην Τουρκία και η Ελλάδα και η Κύπρος να έχουν εγγυήσεις ασφάλειας έναντι της Τουρκίας.

Ποιος θα πληρώσει το κόστος των κυρώσεων κατά της Ρωσίας;

Για τα μέτρα έναντι της Ρωσίας εξέφρασε τον προβληματισμό του λέγοντας ότι συμφώνησε «στο αρχικό πακέτο με στόχο να τερματίσει τον πόλεμο, αν οι κυρώσεις πλήττουν αυτόν που τις επιβάλλει, θα πρέπει να επαναξιολογηθούν. Όσο για την πληρωμή σε ρούβλια, υπάρχει τρόπος πληρωμής σε ευρώ που δεν παραβιάζει τις κυρώσεις. Τώρα αν εμείς θέλουμε να κάνουμε εμπάργκο στο φυσικό αέριο όταν είμαστε εξαρτημένοι κατά 40% από το ρωσικό φυσικό αέριο τότε αναρωτιέμαι πως θα βγάλουμε τον χειμώνα. Δεν μπορεί οι Ευρωπαϊκές χώρες να βρεθούν σε χειρότερη θέση από την Ρωσία».

Ανέφερε ότι είπε στην πρωθυπουργό της Φινλανδίας στην συνάντηση που είχε μαζί της ότι «δεν μπορεί να μου ζητάς αλληλεγγύη και επιπλέον μέτρα και να ανήκεις στην κλίκα των σκληρών της ΕΕ και να μην δέχεσαι την αναθεώρηση τους Συμφώνου Σταθερότητας. Ποιος θα το πληρώσει το πακέτο των κυρώσεων; Χρειάζεται πολιτική αρχών και αλληλεγγύης αλλά και μία πολιτική που οι κυρώσεις θα πλήττουν εκείνον που αφορούν και όχι εκείνον που τις επιβάλλει».

Εκλογές πριν αφήσει πίσω της συντρίμμια η κυβέρνηση

Τέλος στο θέμα των εκλογών ανέφερε: «Επιμένω στις εκλογές γιατί με φοβίζει το ότι βλέπω μία κυβέρνηση που κινείται δίχως λογισμό». Εξέφρασε την ανησυχία του για την επόμενη ημέρα των εκλογών καθώς, όπως είπε, «η κυβέρνηση ενδιαφέρεται μόνο να εξαντλήσει την παραμονή στην εξουσία και μπορεί να αφήσει πίσω της κοινωνικά και οικονομικά συντρίμμια». «Πιστεύω ότι μία προοδευτική κυβέρνηση μπορεί να έχει ένα πρόγραμμα κοινωνικής σωτηρίας και ανάκαμψης της οικονομίας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Οικονόμου: Ο Τσίπρας λέει ψέματα και ανακρίβειες

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Γιάννης Οικονόμου, σχολιάζοντας την συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα, αναφέρει σε δήλωση του τα εξής: Ο κ. Τσίπρας, όπως έχει κάνει σε όλη την πολιτική του πορεία, επενδύει στις κρίσεις λαϊκίζοντας και λέγοντας ψέματα και ανακρίβειες. Αντιλαμβανόμαστε την αμηχανία του ενόψει των μέτρων για την αντιμετώπιση της ακρίβειας στην ενέργεια, που θα ανακοινωθούν οσονούπω από την κυβέρνηση.

Ευκολά μπορούμε να μαντέψουμε και την αντίδρασή του: ό,τι κι αν ανακοινωθεί θα υποσχεθεί πως εκείνος θα έκανε πολύ περισσότερα. Κάθε φορά που η κυβέρνηση δημιουργεί νέες δυνατότητες και προσφέρει ουσιαστικές λύσεις, ο κ. Τσίπρας χάνει το έδαφος κάτω από τα πόδια του. Η πολιτική του ασκείται πια εν κενώ, σε όλα τα μεγάλα θέματα, και είναι μακριά από την πραγματικότητα, εγχώρια και διεθνή.

Ειδήσεις σήμερα:

Στρατιωτικοί παρίσταναν τους αστυνομικούς και έδειραν κόσμο!

Θεσσαλονίκη - Θάνατος 3χρονης: Νοσηλεύτηκε χωρίς διάγνωση

Ρολόι από ληστεία στην Κοπεγχάγη κατασχέθηκε στην Αθήνα