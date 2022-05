Κόσμος

Κατάρρευση κτηρίου στην Κίνα: Θαύμα στα χαλάσματα μετά από 132 ώρες!

Είναι ο δέκατος άνθρωπος που ανασύρεται ζωντανός από τα ερείπια του κτηρίου. Σβήνουν οι ελπίδες να βρεθούν άλλοι επιζώντες.

Ενθουσιασμό κι ελπίδα σκόρπισε στην πόλη Τσανγκσά της κεντρικής Κίνας, η διάσωση μιας γυναίκας που έμεινε επί 132 ώρες εγκλωβισμένη στα χαλάσματα του πολυώροφου κτιρίου που κατέρρευσε στις 29 Απριλίου.

Λίγο πριν από τα μεσάνυχτα της Πέμπτης (τοπική ώρα) τα σωστικά συνεργεία απεγκλώβισαν τη γυναίκα, τον δέκατο άνθρωπο που ανασύρθηκε ζωντανός μέσα από τα χαλάσματα.

Η τραυματισμένη γυναίκα διατηρούσε τις αισθήσεις της και έδινε μάλιστα οδηγίες στους διασώστες για να αποφύγουν κινήσεις που θα την έκαναν να πονέσει, σύμφωνα με μαρτυρίες.

Τουλάχιστον 23 άνθρωποι εκτιμάται ότι παραμένουν εγκλωβισμένοι στα ερείπια, ωστόσο όσο περνούν οι ώρες οι ελπίδες για να βρεθούν ζωντανοί εξανεμίζονται. Μέχρι στιγμής, ο επίσημος απολογισμός των κινεζικών αρχών κάνει λόγο για πέντε νεκρούς.

