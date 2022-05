Αθλητικά

Ολυμπιακός – Μονακό: Έφυγε για Βελιγράδι!

Οι Πειραιώτες, μετά από μια συγκλονιστική αναμέτρηση, πήραν το ροζ φύλλο αγώνα και την πρόκριση για το Fianl 4 της Euroleague.

Ο Ολυμπιακός θα είναι στο Βελιγράδι το τριήμερο 19-21 Μαϊου και στο φάιναλ φορ της Euroleague! Μετά από πέντε χρόνια απουσίας (2017 Κωνσταντινούπολη), η ομάδα του Πειραιά επιστρέφει στην καταληκτική φάση, για 11η φορά στην Ιστορία της, 7η τα τελευταία 14 χρόνια και στόχο να κατακτήσει το 4ο ευρωπαϊκό.

Μετά από «θρίλερ», στο Game 5 στο ΣΕΦ, ο Ολυμπιακός νίκησε με 94-88 τη Μονακό κάνοντας το 3-2 στη σειρά των πλέι οφ, με τον κόσμο του να παραληρεί και να μπαίνει στο παρκέ... εννέα δεύτερα πριν λήξει ο χρόνος! Με τον Κέβιν Ντουράντ «αυτόπτη μάρτυρα» στα VIP του ΣΕΦ και η ατμόσφαιρα να γίνεται αποπνικτική από τα καπνογόνα, όταν πια η πρόκριση είχε κριθεί και το πάρτι μόλις άρχιζε από τους φιλάθλους μέσα στο παρκέ.

Αν και βρέθηκε να χάνει με -11 πόντους στη 2η περίοδο με «βροχή» από τρίποντα των Λι και Ουαταρά και τον ΜακΚίσικ να τον κρατά «ζωντανό» σε αυτό το διάστημα, στο β΄ μέρος ήταν η σειρά του να πετύχει μεγάλα τρίποντα! Με τον Ουόκαπ (17π.) να «υπογράφει» με δικό του σερί 7-0 στην 3η περίοδο την «ερυθρόλευκη» ανατροπή.

Στην 4η περίοδο το ματς ήταν «θρίλερ» και τότε «μίλησε» ο Κώστας Σλούκας που πέτυχε τους 13 από τους 15 πόντους σε αυτό το τελευταίο δεκάλεπτο. Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ έκανε το καλύτερο παιχνίδι του στη σειρά με τη Μονακό, με 16 πόντους. Ο Σάσα Βεζένκοφ είχε 9 πόντους και 7 ριμπάουντ!

Για τη Μονακό, ο Μάικ Τζέιμς τέλειωσε το παιχνίδι με 24 πόντους, αλλά με 2/10 τρίποντα. Ο Ουατάρα είχε 15 πόντους (5/7 τρίποντα), 14 ο Πάρις Λι (3/5 τρίποντα) και 12 ο Ντουέιν Μπέικον.

Τα δεκάλεπτα: 11-13, 41-48, 66-70, 94-88

Διαιτητές: Λαμόνικα (Ελλάδα), Ράντοβιτς (Κροατία), Πέρεθ (Ισπανία)

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Γιώργος Μπαρτζώκας): Ουόκαπ17 (3), Ντόρσεϊ 16 (2), Λούντζης, Λαρεντζάκης, Φαλ 4, Μάρτιν 9, Σλούκας 15 (2), Βεζένκοφ 9 (2), Πρίντεζης, Παπανικολάου 6, ΜακΚίσικ 18 (2)

ΜΟΝΑΚΟ (Σάσα Ομπράντοβιτς): Λι 14 (3), Μπέικον 12 (1), Βέστερμαν, Τόμας 6, Μότουμ, Μοτιεγιούνας 7 (1), Ουατάρα 15 (5), Φαγιέ, Άντζουσιτς 5 (1), Χολ 5, Τζέιμς 24 (2)