Νεκρός από φωτιά σε διαμέρισμα (εικόνες)

Τραγική κατάληξη είχε η πυρκαγιά που ξέσπασε την νύχτα στο σπίτι. Περιπετειώδης διάσωση μιας γυναίκας από τους πυροσβέστες.

Ένας άνδρας, ηλικίας περίπου 65 ετών, έχασε την ζωή του από φωτιά που ξέσπασε γύρω στα μεσάνυχτα, σε διαμέρισμα τρίτου ορόφου, σε πολυκατοικία που βρίσκεται επί της οδού Λιοσίων, στο ύψος της Πλατείας Βάθη, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Λάζου Μαντικού για την εκπομπή "Καλημέρα Ελλάδα" του ΑΝΤ1.

Περίοικοι που αντιλήφθηκαν την φωτιά ενημέρωσαν την Πυροσβεστική, 12 στελέχη της οποίας, με 4 οχήματα, έσπευσαν επί τόπου και προσπάθησαν να βρουν δίοδο για να μπουν στο διαμέρισμα.

Οι πυροσβέστες αναγκάστηκαν να «ξηλώσουν» την πόρτα ασφαλείας του διαμερίσματος για να μπορέσουν να φτάσουν κοντά στον άνδρα και την γυναίκα.

Δυστυχώς, ο άνδρας είχε ήδη χάσει τις αισθήσεις του και αργότερα πιστοποιήθηκε ο θάνατος του, ενώ η γυναίκα που ήταν σε καλύτερη κατάσταση διασώθηκε, με τους πυροσβέστες να την «περνούν» από το δικό της μπαλκόνι σε μπαλκόνι γειτονικού διαμερίσματος.

Σε ανακοίνωση του Πυροσβεστικού Σώματος αναφέρονται τα εξής:

«Χωρίς τις αισθήσεις του εντοπίστηκε άνδρας, κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε σε διαμέρισμα, επί της οδού Λιοσίων στην Αθήνα, κατά τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα. Στο έργο της κατάσβεσης έλαβαν μέρος 12 πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα, ενώ από την πυρκαγιά προκλήθηκαν υλικές ζημιές στο διαμέρισμα. Για το ανωτέρω περιστατικό, προανάκριση διενεργείται από το αρμόδιο ανακριτικό τμήμα».

