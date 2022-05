Οικονομία

Πετρέλαιο: οι διεθνείς τιμές “απογειώνονται” ξανά

Τι πυροδότησε την νέα “έκρηξη” στο κόστος αγοράς του “μαύρου χρυσού”. Που έφτασαν οι τιμές του brent.

Οι τιμές του πετρελαίου απογειώνονται σήμερα, εξαιτίας της αναγγελίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης πως θα προχωρήσει στην επιβολή εμπάργκο στον μαύρο χρυσό που εξάγει η Ρωσία, εξαιτίας του πολέμου στην Ουκρανία, που θα αυξήσει τα προβλήματα και τις εντάσεις στην πλευρά της προσφοράς.

Το προθεσμιακό συμβόλαιο αναφοράς για το βαρέλι Brent Βόρειας Θάλασσας προς παράδοση τον Ιούλιο αυξήθηκε κατά 4,92% κι έκλεισε στα 110,14 δολάρια το βαρέλι, το υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων δυόμισι εβδομάδων. Το βαρέλι West Texas Intermediate (WTI, αμερικανική ποικιλία αναφοράς) προς παράδοση τον Ιούνιο ανέβηκε 5,27%, έκλεισε στα 107,81 δολάρια.

Για τον Άντι Λίπαου της Lipow Oil Associates, η άνοδος των τιμών οφείλεται «στη μείωση των αμερικανικών στοκ» πετρελαϊκών προϊόντων, όμως πάνω απ’ όλα εξαιτίας «της απόφασης της ΕΕ να προχωρήσει προς την επιβολή εμπάργκο στο ρωσικό πετρέλαιο».

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διένειμε τη νύχτα της Τρίτης προς Τετάρτη την πρότασή της στους 27 για το έκτο πακέτο κυρώσεων σε βάρος της Μόσχας. Συμπεριλάμβανε την πλήρη διακοπή των εισαγωγών ρωσικού αργού (σε έξι μήνες) και διυλισμένων προϊόντων (ως τα τέλη του 2022).

Αρκετά κράτη-μέλη της εξέφρασαν χθες την «ανησυχία» τους για την πρόταση, εμπιστεύτηκε στο Γαλλικό Πρακτορείο ευρωπαίος διπλωμάτης.

Αν και της προτάθηκε εξαίρεση, όπως και στη Σλοβακία, η Ουγγαρία απέρριψε την πρόταση, τονίζοντας πως δεν μπορεί να την υποστηρίξει «με την τρέχουσα μορφή της», όπως το έθεσε ο ούγγρος υπουργός Εξωτερικών, ο Πέτερ Σιγιάρτο.

«Καθώς απαιτείται ομοφωνία (για την υιοθέτηση της πρότασης της Κομισιόν), πιθανόν η τελική της μορφή θα είναι πολύ αμβλυμένη, λαμβανομένης υπόψη της σημερινής θέσης της Ουγγαρίας», εκτίμησε σε σημείωμά του ο Μπγιόρναρ Τονχάουγκεν, αναλυτής της Rystad Energy.

Παράγοντες της αγοράς ανησυχούν εξίσου για μια ακόμη πτυχή του σχεδίου, που προβλέπει την απαγόρευση στα ευρωπαϊκά πλοία να μεταφέρουν αργό ή διυλισμένα προϊόντα από τη Ρωσία. «Οι κυρώσεις στα πλοία θα βαρύνουν πολύ περισσότερο στις ρωσικές εξαγωγές», προειδοποιεί ο Άντι Λίπαου.

Διότι το μέτρο εκτείνεται πολύ παραπέρα από τις παραδόσεις φορτίων στην ΕΕ, αφορά μεγάλο μέρος του πετρελαίου που εξάγει η Ρωσία προς κάθε προορισμό, συμπεριλαμβανομένης της Ασίας, τη μεταφορά του οποίου εγγυώνται ευρωπαϊκά δεξαμενόπλοια.

Για τον κ. Λίπαου, οι τιμές ανεβαίνουν επίσης εξαιτίας της αξιοσημείωτης μείωσης των στοκ αργού στις ΗΠΑ. Τα στοκ μπορεί να συρρικνωθούν ακόμη περισσότερο ως τα τέλη Μαΐου, προειδοποιεί, καθώς αρκετά αμερικανικά διυλιστήρια εκτελούν εργασίες συντήρησης.

