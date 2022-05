Life

Βιασμός - Κώστας Κωστόπουλος: η Αθανασοπούλου λέει ψέματα

Τι απαντά ο σκηνοθέτης της σειράς "Σασμός", από την οποία παραιτείται, στις καταγγελίες της ηθοποιού, που τον “φωτογραφίζει” ως βιαστή της.

Μετά από τον σάλο που ξέσπασε με την καταγγελία της ηθοποιού, Έλενας Αθανασοπούλου, που κατηγόρησε για βιασμό γνωστό σκηνοθέτη, ο Κώστας Κωστόπουλος μίλησε ανοιχτά για το θέμα, με μια ανάρτηση στο Facebook, απαντώντας στις κατηγορίες και δηλώνοντας την παραίτησή του από τη σειρά που σκηνοθετεί.

Ο γνωστός σκηνοθέτης της σειράς «Σασμός», που είναι παντρεμένος και πατέρας τριών παιδιών, διέψευσε τα όσα του προσάπτει η ηθοποιός (σημ: δεν τον έχει κατονομάσει, αλλά τον "φωτογραφίζει"), γράφοντας -μεταξύ άλλων- τα εξής: «Δεν πρόκειται να αφήσω την συκοφαντία να σέρνεται και να διαβρώνει την επαγγελματική και προσωπική μου ζωή. Δεν έχω μάθει άλλωστε να ζώ ανάμεσα σε σκιές και φαντάσματα. Είμαι υποχρεωμένος να ζητήσω την προστασία της Δικαιοσύνης στην οποία άμεσα προσφεύγω».

«Λόγοι ευθύτητας και αξιοπρέπειας μού επιβάλλουν να τοποθετηθώ δημόσια: Η ''καταγγελία'' αυτή, αν και εφόσον όντως αφορά εμένα, είναι απολύτως ψευδής και αποτελεί μία χυδαία απόπειρα συκοφάντησης μου» σημειώνει στην ανάρτηση του.

Το μήνυμά του ξεκινά με τα εξής λόγια: «Εδώ και καιρό, μια γυναίκα με την οποίαν είχαμε μία περιστασιακή γνωριμία πριν από δώδεκα, δεκατρία χρόνια, με απειλεί, μέσω μηνυμάτων και υπαινιγμών στα social media, ότι θα με καταγγείλει για βιασμό. Βλέποντας τις σχετικές της αναρτήσεις στα κοινωνικά δίκτυα διαπίστωσα ότι εμπλούτιζε συνεχώς την «καταγγελία» της, με προσωπικά κωμικά και δήθεν χιουμοριστικά βιντεάκια, ''φωτογραφίζοντας'' συνεχώς εμένα. Έδωσα τόπο στην οργή, αρνούμενος να πιστέψω ότι τέτοιου είδους ψεύδη θα μπορούσαν να αποκτήσουν επίσημη υπόσταση. Τις τελευταίες ημέρες όμως, δημοσιεύματα και τηλεοπτικά ρεπορτάζ αναφέρουν ότι η γυναίκα αυτή έχει προχωρήσει σε υποβολή μήνυσης για έναν βιασμό προ δωδεκαετίας από ''γνωστό σκηνοθέτη'', χωρίς και πάλι να κατονομάζομαι».

Κλείνοντας ο κ. Κωστόπουλος γράφει: «Στο διάστημα που ακολουθεί και μέχρι να αποφανθεί η Δικαιοσύνη νιώθω την υποχρέωση να παραιτηθώ από τη σειρά την οποία σκηνοθετώ. Δεν θέλω με κανένα τρόπο αυτή η προσωπική μου περιπέτεια να φέρει σε δύσκολη θέση τους συνεργάτες μου, την παραγωγή και το κανάλι».

