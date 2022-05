Κόσμος

NYT: Οι ΗΠΑ βοηθούν τους Ουκρανούς να σκοτώσουν Ρώσους στρατηγούς

Οι υπηρεσίες πληροφοριών των ΗΠΑ έδωσαν στους Ουκρανούς πληροφορίες που τους επέτρεψαν να σκοτώσουν αρκετούς ρώσους στρατηγούς κοντά στα μέτωπα, υποστήριξε χθες Τετάρτη, επικαλούμενη αμερικανούς αξιωματούχους που δεν κατονόμασε, η εφημερίδα New York Times.

Η Ουάσινγκτον διαβίβασε στο Κίεβο λεπτομερείς πληροφορίες για τις μετακινήσεις στρατευμάτων, τοποθεσίες και άλλες λεπτομέρειες για τα κινητά κέντρα διοίκησης του ρωσικού στρατού· οι ουκρανικές δυνάμεις, αξιοποιώντας τα στοιχεία αυτά και συνδυάζοντάς τα με δικά της, ιδίως υποκλοπές ρωσικών τηλεπικοινωνιών, εξαπέλυσε έτσι πλήγματα με πυροβολικό και άλλες επιθέσεις που είχαν αποτέλεσμα να σκοτωθούν ρώσοι ανώτεροι αξιωματικοί, κατά το δημοσίευμα.

Ούτε το Πεντάγωνο, ούτε ο Λευκός Οίκος απάντησαν όταν το πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς και το Γαλλικό Πρακτορείο δοκίμασαν να επικοινωνήσουν μαζί τους για να τους ζητήσουν σχόλια για το δημοσίευμα των Τάιμς.

Η ουκρανική κυβέρνηση διατείνεται πως οι δυνάμεις της έχουν σκοτώσει κάπου 12 ρώσους στρατηγούς.

Στις αρχές Μαρτίου, ο δήμος της Νοβοροσίσκ, στη νότια Ρωσία, επιβεβαίωσε πως ο στρατηγός Αντρέι Σουχοβέτσκι, υποδιοικητής της 41ης στρατιάς, έπεσε «ηρωικά» στην Ουκρανία.

Οι πηγές των NYT δεν θέλησαν να διευκρινίσουν πόσοι είναι οι ρώσοι στρατηγοί που σκοτώθηκαν εξαιτίας στοιχείων που διαβίβασε η Ουάσινγκτον στο Κίεβο. Οι πληροφορίες αυτές είναι αδύνατο να επαληθευτούν με ανεξάρτητο τρόπο.

Τη Δευτέρα, το Πεντάγωνο ανέφερε επίσημα ότι ο επικεφαλής του ρωσικού γενικού επιτελείου εθνικής άμυνας, ο Βαλέρι Γκερασίμοφ, πήγε για «αρκετές ημέρες» την περασμένη εβδομάδα στο μέτωπο στο Ντονμπάς, στην ανατολική Ουκρανία, αφήνοντας έτσι να εννοηθεί ότι κορυφαίοι ρώσοι αξιωματικοί βρίσκονται ολοένα πιο κοντά στα πεδία των μαχών.

Ωστόσο, το Πεντάγωνο δεν επιβεβαίωσε τους ουκρανικούς ισχυρισμούς ότι ο Βαλέρι Γκερασίμοφ τραυματίστηκε.

Σύμβουλος του ουκρανικού υπουργείου Εσωτερικών ανέφερε την Κυριακή ότι αρκετοί ανώτεροι ρώσοι αξιωματικοί χτυπήθηκαν όταν έγινε «έκρηξη» στην Ιζιούμ, προσθέτοντας πως ο αρχηγός του ρωσικού γενικού επιτελείου βρισκόταν επιτόπου. Όμως άλλος ουκρανός αξιωματούχος είπε ότι ο κορυφαίος ρώσος αξιωματικός δεν τραυματίστηκε.

Η αμερικανική βοήθεια σε ό,τι αφορά τη συλλογή πληροφοριών, την οποία η Ουάσινγκτον επιβεβαιώνει αλλά χωρίς να υπεισέρχεται σε λεπτομέρειες, προστίθεται στη στρατιωτική βοήθεια δισεκατομμυρίων δολαρίων που έχει προμηθεύσει, με πολύ πιο διαφανή τρόπο, στον ουκρανικό στρατό, συμπεριλαμβανομένων αντιαρματικών όπλων, πυρομαχικών και, πιο πρόσφατα, βαρέων πυροβόλων, ελικοπτέρων και UAVs.

«Θέλουμε να δούμε τη Ρωσία εξασθενημένη σε τέτοιο βαθμό που να μην μπορεί πλέον να κάνει πράγματα όπως η εισβολή στην Ουκρανία», δήλωνε την 25η Απριλίου ο αμερικανός υπουργός Άμυνας Λόιντ Όστιν.

