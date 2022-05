Αθλητικά

Final Four Euroleague - Ολυμπιακός: ο “ερυθρόλευκος” θρίαμβος και τα ζευγάρια

Ο Ολυμπιακός επιστρέφει στο final four μετά από 5 χρόνια. Ο αντίπαλός του στον ημιτελικό. Οι δηλώσεις των Αγγελόπουλων, το "ντου" των οπαδών και η αντίδραση της Euroleague.



Η πρόκριση του Ολυμπιακού στο Final Four του Βελιγραδίου συμπλήρωσε το... παζλ της καταληκτικής φάσης της εφετινής Euroleague και τα ζευγάρια που θα παλέψουν στα ημιτελικά, στο δρόμο για το τρόπαιο.

Οι «ερυθρόλευκοι» θα αντιμετωπίσουν στις 19 Μαΐου την πρωταθλήτρια Ευρώπης, Αναντολού Εφές, η οποία στοχεύει σε back to back τίτλους στη Stark Arena, ενώ στον άλλο ημιτελικό της ίδιας ημέρας Μπαρτσελόνα και Ρεάλ Μαδρίτης θα παλέψουν να βγουν ζωντανές από το clasico.

Στον πρώτο χρονικά ημιτελικό του φάιναλ φορ της Euroleague, στην STARK Arena, του Βελιγραδίου θα αγωνιστεί ο Ολυμπιακός. Η ομάδα του Πειραιά θα αντιμετωπίσει την κάτοχο του τίτλου, Αναντολού Εφές, στις 19:00 ώρα Ελλάδας, ενώ στις 22:00 ώρα Ελλάδας διεξάγεται ο ισπανικός «εμφύλιος» ανάμεσα στην πολυνίκη της διοργάνωσης των 10 τίτλων Ρεάλ Μαδρίτης με την Μπαρτσελόνα (2 τίτλους).

Στις 21 Μαΐου, ο «μικρός τελικός» θα πραγματοποιηθεί στις 17:00 και ο τελικός στις 20:00. Τα ζευγάρια στο Final Four του Βελιγραδίου: Μπαρτσελόνα (Ισπανία) - Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - Αναντολού Εφές (Τουρκία)

Η επιστροφή του Ολυμπιακού στο final four

Για ενδέκατη φορά στην Ιστορία του και 7η τα τελευταία 14 χρόνια (από το 2009 στο Βερολίνο) προκρίθηκε σε φάιναλ φορ Euroleague ο Ολυμπιακός, με στόχο να ανέβει για 4η φορά στην κορυφή (1997 Ρώμη, 2012 Κωνσταντινούπολη, 2013 Λονδίνο). Η ομάδα του Πειραιά, μετά το 3-2 επί της Μονακό στα πλέι οφ, επιστρέφει στην καταληκτική φάση της διοργάνωσης, πέντε χρόνια μετά την τελευταία φορά, η οποία ήταν το 2017, στην Κωνσταντινούπολη, όταν ηττήθηκε από τη Φενερμπαχτσέ του Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς και του νυν ηγέτη του, Κώστα Σλούκα των τριών τίτλων, δύο με τον Ολυμπιακό (2012, 2013) και έναν με τη Φενερμπαχτσέ (2017).

Στην πρώτη χρονιά της χωρίς τον τέως αρχηγό της και «θρύλο» του ευρωπαϊκού μπάσκετ Βασίλη Σπανούλη, αλλά με αρχηγό τον πολύπειρο Γιώργο Πρίντεζη των δύο τίτλων (2012, 2013) και τον Κώστα Παπανικολάου των δύο τίτλων (2012, 2013) η ομάδα του Πειραιά κατάφερε να επιστρέψει στο φάιναλ φορ, χάρη στον πλουραλισμό και την πολυφωνία, στην άμυνά της, αλλά κυρίως στο ομαδικό πνεύμα που διακατέχει τους παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα. Με τον Σάσα Βεζένκοφ που προκρίνεται για πρώτη φορά στην καριέρα του στο φάιναλ φορ της Euroleague να είναι ο πιο σταθερός παίκτης και να δείχνει τον δρόμο. Την πρώτη εμπειρία τους σε φάιναλ φορ Euroleague θα έχουν στο Βελιγράδι και οι Τάιλερ Ντόρσεϊ, Τόμας Ουόκαπ, Χασάν Μάρτιν, Μουσταφά Φαλ, Γιαννούλης Λαρεντζάκης, Σακίελ ΜακΚίσικ, Λιβιό Ζαν-Σαρλ, Μιχάλης Λούντζης! Όλοι τους είχαν συμβολή στον... άθλο της πρόκρισης στο φάιναλ φορ, ξεπερνώντας τον εαυτό τους, όταν τους χρειάστηκε η ομάδα τους, από την 1η αγωνιστική μέχρι και το... Game 5 των πλέι οφ με τη Μονακό.

O προπονητής των «ερυθρόλευκων», Γιώργος Μπαρτζώκας, θα βρεθεί για τρίτη φορά στην καριέρα του σε φάιναλ φορ Euroleague, στο Βελιγράδι και στην Stark Arena (19-21 Μαϊου). Τις δύο φορές το πέτυχε ως προπονητής του Ολυμπιακού, με την πρώτη, το 2013 στο Λονδίνο, να τον οδηγεί στην κατάκτηση του 3ου και τελευταίου τίτλου του (1997, 2012, 2013), ενώ η δεύτερη ως τεχνικός της ομάδας του Πειραιά είναι η φετινή. Το 2013 στο Λονδίνο, ο Μπαρτζώκας έγινε ο πρώτος Έλληνας προπονητής στην Ιστορία που κατέκτησε τον τίτλο της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης μπάσκετ. Το 2016, ο Γιώργος Μπαρτζώκας είχε προκριθεί στο φάιναλ φορ της Euroleague ως προπονητής της ρωσικής Λοκομοτίβ Κουμπάν, η οποία κατέλαβε την 3η θέση, στην Mercedes-Benz Arena στο Βερολίνο.

Euroleague: Καταδικάζουμε όσα συνέβησαν στο ΣΕΦ

Με εννέα δεύτερα αγωνιστικού χρόνου να απομένουν πριν το φινάλε του 5ου ματς των πλέι οφ της Euroleague, ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Μονακό, και ενώ είχε κριθεί ο νικητής του αγώνα, οι φίλαθλοι της ομάδας του Πειραιά θεωρώντας εκ παραδρομής πως είχε ολοκληρωθεί το παιχνίδι εισέβαλαν στον αγωνιστικό χώρο για να πανηγυρίσουν με τους παίκτες του Ολυμπιακού την πρόκριση στο Βελιγράδι. Αφού ζητήθηκε από τα μεγάφωνα, να αποχωρήσουν οι φίλαθλοι από το παρκέ, ο αγώνας συνεχίστηκε μέχρι το τελικό 94-88. Η Euroleague εξέδωσε ανακοίνωση μετά το Game 5 στην οποία τονίζει πως «καταδικάζουμε όσα συνέβησαν στο ΣΕΦ».

Αναλυτικά, στη σχετική ανακοίνωσή της η Euroleague αναφέρει:

«Η EuroLeague Basketball θα ήθελε να καταδικάσει τις ενέργειες που έλαβαν χώρα στα τελευταία λεπτά του Game 5 ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Μονακό. Η έλλειψη ασφάλειας στη διάρκεια του αγώνα οδήγησε στην εισβολή στον αγωνιστικό χώρο με την αναμέτρηση να βρίσκεται σε εξέλιξη, οδηγώντας τους διαιτητές να σταματήσουν την αναμέτρηση μέχρι να υπάρξει η ελάχιστη δυνατή ασφάλεια. Άλλες σοβαρές παραλείψεις ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων των καπνογόνων, των λέιζερ και των κροτίδων, παρατηρήθηκαν επίσης από την EuroLeague Basketball. Τα αρμόδια όργανα θα αναλύσουν όλα τα στοιχεία και θα λάβουν τα απαραίτητα μέτρα. Η EuroLeague Basketball θα ήθελε να ξεκαθαρίσει πως όσα συνέβησαν δεν αντιπροσωπεύουν τις αξίες της διοργάνωσης, ειδικά σε ό,τι έχει να κάνει με την απόλαυση της EuroLeague σε ένα ασφαλές και φιλικό περιβάλλον».

Αγγελόπουλοι: «Οι δηλώσεις του Εργκίν Αταμάν είναι δώρο... μας φτιάχνουν»

Στη συνέντευξη Τύπου μετά τον αγώνα εμφανίστηκαν οι διοικητικοί ηγέτες του Ολυμπιακού, Παναγιώτης και Γιώργος Αγγελόπουλος. Οι πρόεδροι των «ερυθρόλευκων» έδωσαν συγχαρητήρια στον προπονητή, τους παίκτες και όλα τα μέλη της ομάδας για την πρόκριση στο Βελιγράδι. «Είναι η 7η πρόκριση που παίρνουμε, στις δεκατρείς σεζόν που είμαστε στην ομάδα. Νομίζω ότι είναι ιστορικό επίτευγμα. Εκτός της ΤΣΣΚΑ Μόσχας και της Ρεάλ Μαδρίτης, νομίζω δεν υπάρχει άλλο τέτοιο επίτευγμα,» τόνισε ο Παναγιώτης Αγγελόπουλος για να σχολιάσει και τις δηλώσεις του Εργκίν Αταμάν πως στην Εφές απέμεναν τρεις νίκες για να κατακτήσει τη Euroleague (δήλωση που έκανε πριν τον τελευταίο αγώνα με την Αρμάνι στα πλέι οφ) λέγοντας: «Οι δηλώσεις του Εργκίν Αταμάν είναι δώρο, μας φτιάχνουν. Ο Βασίλιε Μίτσιτς κι ο Σέιν Λάρκιν κοστίζουν κοντά στα 7 εκατ. ευρώ, αυτό εξιτάρει όλο τον οργανισμό και την ομάδα».

Αναλυτικά ο Παναγιώτης Αγγελόπουλος τόνισε: «Θέλουμε να δώσουμε συγχαρητήρια σε όλη την ομάδα, στον προπονητή, σε όλους. Σε μια από τις πιο ανταγωνιστικές σεζόν, καταφέραμε να τερματίσουμε δεύτεροι στην κανονική περίοδο και να πάμε στο Final Four. Δεν χορτάσαμε από αυτό. Θα προετοιμαστούμε για την Αναντολού Εφές. Θα προσπαθήσουμε να βοηθήσουμε τον κόσμο να έρθει στο Βελιγράδι. Η Μονακό είναι η πιο αθλητική ομάδα της οκτάδας, μας έφτασε στα όριά μας. Ακόμη και σήμερα, μέχρι και ενάμιση λεπτό πριν από τη λήξη, δεν ξέραμε αν θα πάμε στο Final Four. Να σημειώσω ότι είναι η 7η πρόκριση που παίρνουμε, στις 13 σεζόν που είμαστε στην ομάδα. Νομίζω ότι είναι ιστορικό επίτευγμα. Εκτός της ΤΣΣΚΑ Μόσχας και της Ρεάλ Μαδρίτης, νομίζω δεν υπάρχει άλλο τέτοιο επίτευγμα. Ίσως κι εμείς δεν έχουμε συνειδητοποιήσει πώς τα έχουμε καταφέρει. Υπήρχε μια δύσκολη διετία, που δεν παίζαμε στην Ελλάδα, γιατί έτσι έπρεπε για να αλλάξουν τα πράγματα. Είναι μια απόφαση, που θα το λέμε πως είμαστε περήφανοι που την πήραμε. Είμαστε χαρούμενοι που θα βρεθούμε στο φάιναλ φορ, είχαμε να πάμε από το 2017. Όλος ο κόσμος κι όλη η Ελλάδα χαίρονται, τα μηνύματα που έχουμε ήδη λάβει είναι συγκλονιστικά. Όλοι μαζί πάμε για καλύτερα. Οι δηλώσεις του Εργκίν Αταμάν είναι δώρο, μας φτιάχνουν. Ο Βασίλιε Μίτσιτς κι ο Σέιν Λάρκιν κοστίζουν κοντά στα 7 εκατ. ευρώ, αυτό εξιτάρει όλο τον οργανισμό και την ομάδα. Λογικό είναι να θέλουν να κάνουν το repeat, αυτό που κάναμε εμείς το 2012 και το 2013».

Από την πλευρά του, ο Γιώργος Αγγελόπουλος σημείωσε: «Είμαστε υπερήφανοι γι αυτό που πετύχαμε σήμερα. Είναι μια από τις πιο συγκλονιστικές στιγμές στην ιστορία του Ολυμπιακού. Μεσολάβησαν πολλά τα προηγούμενα χρόνια, η τελευταία πενταετία ήταν πολύ δύσκολη. Έγιναν πολλά. Πήραμε τότε την απόφαση να γίνει η επανάσταση με τον δικό μας τρόπο, χωρίς να επιτεθούμε σε κανέναν. Άλλαξε η ιστορία του Ολυμπιακού, είναι μια δικαίωση για όλους αυτό που έγινε. Το πετύχαμε κόντρα σε όλους και σε όλα. Ήταν συγκλονιστικό το αποψινό παιχνίδι. Μπορούσε να κερδίσει κι η Μονακό. Το επίπεδο κι η εξέλιξη του αγώνα, θα μπορούσε κάλλιστα να είναι ο τελικός. Όταν ξεκίνησε η σεζόν, το φάιναλ φορ δεν ήταν ο στόχος μας. Θέλω να πω πολλά συγχαρητήρια σε όλους».

