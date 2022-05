Υγεία - Περιβάλλον

Γκάγκα για 3χρονη: οι γιατροί έκαναν ότι έπρεπε (βίντεο)

Τι είπε για τον νέο θεσμό, «Γιατρός για όλους» κι όσα θα ισχύουν για ασφαλισμένους και ανασφάλιστους πολίτες. Τι θα γίνει με τους παιδίατρους. Η πρόταση για νέα μηχανήματα μέσω ΣΔΙΤ.

Στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» μίλησε την Πέμπτη η Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας, σχετικά με το νομοσχέδιο που εισάγει τον θεσμό «Γιατρός για όλους» και φέρνει ανακατατάξεις στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας.

Όπως σημείωσε η Μίνα Γκάγκα, το όφελος από την ύπαρξη του προσωπικού/οικογενειακού γιατρού είναι η συνεχής δωρεάν παρακολούθηση και η γνώση του ιστορικού του ασθενούς, χωρίς να υπάρχει εναλλαγή γιατρών κάθε τόσο και επομένως καθυστερήσεις στην ενημέρωση και αποσπασματική ενημέρωση για το ιστορικό κάθε ασθενούς.

«Θέλουμε να αναπτυχθεί μια σχέση, όπου ο γιατρός θα λέει στον ασθενή «ήρθε η ώρα να κάνεις την τάδε εξέταση» και που θα υπάρχει μια πιο στενή επαφή ιατρού και ασθενών», επεσήμανε η κ. Γκάγκα, τονίζοντας πως ο ασθενής θα επισκέπτεται τον ιατρό όπως σήμερα, υπάρχει και πρόβλεψη για επίσκεψη κατ΄ οίκον, χωρίς να αμείβεται ο γιατρός από τον ασθενή, αλλά από το Κράτος, μέσω της σύμβασης του ιατρού με τον ΕΟΠΥΥ.

«Συζητάμε με τους παιδίατρους για να ενταχθούν και τα παιδιά στο μέτρο», είπε η Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας, που στο πλαίσιο της συζήτησης με τον Γιώργο Παπαδάκη και άλλους δημοσιογράφους, απέρριψε αιτιάσεις περί αποδυνάμωσης του ΕΟΠΥΥ με το νέο σύστημα «Γιατρός για όλους», που θα ισχύει όπως ξεκαθάρισε και για τους ανασφάλιστους.

Σχετικά με την διενέργεια εξετάσεων σε διαγνωστικά κέντρα εκτός Δημοσίου, η κ. Γκάγκα είπε πως σε ορισμένες περιπτώσεις γίνονται αναγκαστικά, ενώ υπογράμμισε πως κατά την άποψη της, «ένας πολύ καλός τρόπος να κάνουμε αλλαγές στα μηχανήματα, είναι να γίνει ένας μαζικός διαγωνισμός, να πει το Δημόσιο θέλουμε 20 μηχανήματα και να αποκτηθούν μέσω ΣΔΙΤ, εισπράττοντας τα μισά χρήματα το νοσοκομείο και τα άλλα μισά ο ιδιώτης, που θα παρέχει το μηχάνημα. Έτσι, θα γίνει ανανέωση των παλαιών ιατρικών μηχανημάτων, χωρίς να υπάρχει άμεσο δημοσιονομικό κόστος».

Για την 3χρονη στην Θεσσαλονίκη

Ερωτηθείσα για την τραγωδία με τον μυστηριώδη θάνατο της 3χρονης στην Θεσσαλονίκη, η Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας είπε «Μας στενοχωρεί ότι δεν έγινε δυνατό να σωθεί ένα παιδί 3 ετών. Η έκθεση που έχω διαβάσει εγώ, λέει ότι οι γιατροί στο “Παπαγεωργίου” έκαναν ότι ήταν ανθρωπίνως δυνατόν να γίνει σε ότι αφορά τις εξετάσεις και τα φάρμακα που δόθηκαν στο παιδί».

«Το νοσοκομείο έχει πολύ καλές διαδικασίες και έχει περάσει από διεθνή διαγωνισμό πιστοποίησης των υπηρεσιών του. Δεν έχω καμία αμφιβολία ότι οι συνάδελφοι μου έκαναν ότι έπρεπε», κατέληξε η Μίνα Γκάγκα.

