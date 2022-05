Life

Κωστόπουλος - Αθανασοπούλου: η καταγγελία για βιασμό, ο “Σασμός” και οι αντιδράσεις (βίντεο)

Τι λένε στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή “Το Πρωινό” γνωστοί καλλιτέχνες, που μιλούν με θερμά λόγια για τον σκηνοθέτη, που φέρεται πως καταγγέλλεται από την ηθοποιό ως βιαστής.

Ο σκηνοθέτης της σειράς "Σασμός", Κώστας Κωστόπουλος αφού δήλωσε ότι παραιτείται για να μην υπάρξει οποιοδήποτε αντίκτυπος στην δουλειά αυτή, απαντά επωνύμως στις καταγγελίες της ηθοποιού Έλενας Αθανασοπούλου, που τον “φωτογραφίζει” ως βιαστή της.

Μετά από τον σάλο που ξέσπασε με την καταγγελία της ηθοποιού, Έλενας Αθανασοπούλου, που κατηγόρησε για βιασμό γνωστό σκηνοθέτη, ο Κώστας Κωστόπουλος μίλησε ανοιχτά για το θέμα, με μια ανάρτηση στο Facebook, απαντώντας στις κατηγορίες και δηλώνοντας την παραίτησή του από τη σειρά που σκηνοθετεί.

Ο γνωστός σκηνοθέτης της σειράς «Σασμός», που είναι παντρεμένος και πατέρας τριών παιδιών, διέψευσε τα όσα του προσάπτει η ηθοποιός (σημ: δεν τον έχει κατονομάσει, αλλά τον "φωτογραφίζει"), γράφοντας, μεταξύ άλλων, «δεν πρόκειται να αφήσω την συκοφαντία να σέρνεται και να διαβρώνει την επαγγελματική και προσωπική μου ζωή. Δεν έχω μάθει άλλωστε να ζώ ανάμεσα σε σκιές και φαντάσματα. Είμαι υποχρεωμένος να ζητήσω την προστασία της Δικαιοσύνης στην οποία άμεσα προσφεύγω».

«Στο διάστημα που ακολουθεί και μέχρι να αποφανθεί η Δικαιοσύνη νιώθω την υποχρέωση να παραιτηθώ από τη σειρά την οποία σκηνοθετώ. Δεν θέλω με κανένα τρόπο αυτή η προσωπική μου περιπέτεια να φέρει σε δύσκολη θέση τους συνεργάτες μου, την παραγωγή και το κανάλι», σημειώνει ο σκηνοθέτης.

Μιλώντας στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Το Πρωινό» η Βάσια Παναγοπούλου ο Κώστας Αρζόγλου και ο Μανούσος Μανουσάκης, μιλούν με θέρμη για τον σκηνοθέτη και τον χαρακτήρα του, ενώ σχολιάζουν θετικά και την στάση του να βγει και να μιλήσει ανοιχτά για το θέμα που «σέρνεται» επί ημέρες.

Παρακολουθήστε το σχετικό απόσπασμα από την εκπομπή «Το Πρωινό», όπου προβλήθηκαν και αποσπάσματα από αναρτήσεις της ηθοποιού στα social media, τις προηγούμενες ημέρες:

Η Βάσια Παναγοπούλου είπε πως «Ο Κώστας είναι ένας αξιόλογος σκηνοθέτης! Ουδέποτε μου πέρασε από το μυαλό για τον Κώστα ότι θα μπορούσε να έχει μια τέτοια αποκλίνουσα συμπεριφορά. Έβλεπα πάντα έναν άνθρωπο, ο οποίος ήτανε πάρα πολύ προσεκτικός. Δε μου πέρναγε από το μυαλό! Και γι’ αυτό και έπεσα από τα σύννεφα χθες το βράδυ όταν διάβασα την ανάρτηση του, πραγματικά έπεσα από τα σύννεφα, κι λέω «κοίτα, ο Κώστας νιώθει την ανάγκη να φύγει αυτή τη στιγμή από μια τέτοια μεγάλη επιτυχία» και στεναχωρέθηκα πάρα πολύ για όλο αυτό».

Από την πλευρά του, ο Κώστας Αρζόγλου δήλωσε «τον Κύριο Κωστόπουλο καταρχήν τον εκτιμάω πολύ. Στεναχωριέμαι πάρα πολύ που στοχεύθηκε ο Κώστας. Φυσικά είμαι με τον καταγγέλλοντα αλλά από την άλλη μεριά δεν μπορώ να μην τονίσω την ευθιξία του Κώστα του Κωστόπουλου για το ότι παραιτείται από μια τόσο επιτυχημένη σειρά. Με τον Κώστα είχαμε μέχρι και οικογενειακές σχέσεις, είχε έρθει με το παιδί του, παίζανε με το παιδί μου τον Παύλο στο σπίτι. Έχω την εντύπωση και την εικόνα ενός ανθρώπου πάρα πολύ καλού».

Ακόμη, ερωτηθείς «απ’ ότι καταλαβαίνω, δεν θα τον είχατε ικανό για κάτι τέτοιο», ο Κώστας Αρζόγλου απάντησε «όχι, καθόλου».

Ο σκηνοθέτης Μανούσος Μανουσάκης αφού χαρακτήρισε ως «αξιοπρεπέστατη» την απόφαση του Κώστα Κωστόπουλου να παραιτηθεί από την δουλειά του, είπε στην εκπομπή «Το Πρωινό» πως «από την εποχή της Ιεράς Εξέτασης μέχρι σήμερα, με πολλούς αγώνες η ανθρωπότητα έχει κατακτήσει ένα επίπεδο νομικού πολιτισμού. Κύριο στοιχείο αυτού του νομικού πολιτισμού είναι το τεκμήριο της αθωότητας. Εδώ πέρα καταστρατηγείται κάθε έννοια νομικού πολιτισμού. Καταστρατηγείται κάθε αρχή προσωπικών δεδομένων. Αυτό που εμένα με πανικοβάλει είναι με την ευκολία που δημοσιοποιούμε ονόματα, η ευκολία με την οποία καταρρακώνουμε και καταστρέφουμε ανθρώπους»





