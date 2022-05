Παράξενα

Ελασσόνα: Γιαγιά έκλεισε τα 100 και αποκάλυψε το μυστικό της μακροζωίας (εικόνες)

Πάρτι έκπληξη για τα γενέθλιά της ετοίμασε η οικογένειά της. Το σπίτι γέμισε με χαμόγελα και ευχές για την γιαγιά Άννα.



Η γιαγιά Άννα, γεννήθηκε στον Κοκκινοπλό Ελασσόνας το 1922, είναι η μεγαλύτερη από τις τέσσερις αδερφές της, έχει 8 παιδιά, 16 εγγόνια, 23 δισέγγονα και γιόρτασε μέσα στις αγκαλιές τους τα 100 της χρόνια.

Το μεγαλύτερο παιδί της είναι γεννημένο το 1939 και είναι εν ζωή και είναι 82 ετών, το μεγαλύτερο εγγόνι είναι 56 χρόνων και το μεγαλύτερο δισέγγονο 28 χρόνων, ενώ έχει χάσει τον άντρα της πριν 26 χρόνια.

Η ίδια αναφέρει ότι το βασικό συστατικό που συνετέλεσε στο να «πατήσει» τα 100, είναι η έλλειψη άγχους και τα βότανα Ολύμπου.

Πριν από λίγες ημέρες γιόρτασε τα γενέθλιά της στο σπίτι της στα Καλύβια Ελασσόνας, σε ένα πάρτι-έκπληξη που ετοίμασε η οικογένεια της και στο οποίο μαζεύτηκε η οικογένεια, φίλοι και συγγενείς.

Το σπίτι γέμισε με χαμόγελα αλλά και με πολλές ευχές για την κυρία Άννα Γεροφάκα, η οποία δεν έκρυψε τη χαρά της «πνιγμένη» στις αγκαλιές των αγαπημένων της προσώπων.

Η ίδια από την πλευρά της ευχήθηκε σε όλους να είναι υγιείς και να καταφέρουν να φτάσουν στα χρόνια της.

Πηγή: elassona884.gr

