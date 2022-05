Πολιτική

Marfin: Η Σακελλαροπούλου στο μνημείο των θυμάτων (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τίμησε τη μνήμη των θυμάτων της Marfin, αφήνοντας λουλούδια στο σημείο.

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου, τίμησε σήμερα τη μνήμη των θυμάτων της Marfin, της Παρασκευής Ζούλια, του Επαμεινώνδα Τσάκαλη και της Αγγελικής Παπαθανασοπούλου με το αγέννητο μωρό της.

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, άφησε λίγα λουλούδια στο σημείο όπου έχασαν άδικα τη ζωή τους, θύματα τυφλού φανατισμού και ιδεολογικής βίας, όπως αναφέρει ανακοίνωση της Προεδρίας της Δημοκρατίας.

Σήμερα συμπληρώνονται 12 χρόνια από την τραγωδία στο τραπεζικό κατάστημα της Marfin. Η εμπρηστική επίθεση με στόχο την τράπεζα πραγματοποιήθηκε στη διάρκεια συλλαλητηρίου, στο περιθώριο της ψήφισης του πρώτου μνημονίου, τον Μάιο του 2010.

Για την τραγωδία στη Marfin αναφέρθηκε με ανάρτησή του ο Κώστας Μπακογιάννης. Χαρακτηριστικά αναφέρει ο δήμαρχος Αθηναίων στην ανάρτησή του στο Facebook: «Το αγέννητο παιδί της Αγγελικής Παπαθανασοπούλου θα ήταν σήμερα 12 χρονών. Θα πήγαινε Γυμνάσιο, θα διάβαζε, θα έπαιζε. Δεν τους ξεχνάμε. Όπως δεν ξεχνάμε και τον Επαμεινώνδα και την Παρασκευή. Δεν ξεχνάμε κανένα θύμα της Μαρφίν που χάθηκε άδικα εκείνη την καταραμένη ημέρα. Επιτέλους δικαιοσύνη. Επιτέλους κάθαρση».

Επίσης, το ΚΙΝΑΛ σε σχόλιο του αναφέρει: «Στις 5 Μαΐου του 2010, τρεις συνάνθρωποί μας πήγαν στη δουλειά τους και δεν επέστρεψαν ποτέ. Η τυφλή βία, απόρροια της τοξικότητας και του διχασμού της εποχής, έκοψε τόσο άδικα και τόσο πρόωρα το νήμα της ζωής της Αγγελικής, του αγέννητου μωρού της, της Βιβής και του Νώντα. Δώδεκα χρόνια μετά την τραγωδία της Marfin, ο αξιοπρεπής και επίμονος αγώνας για δικαίωση των θυμάτων συνεχίζεται. Η τιμωρία των ενόχων και η απόδοση δικαιοσύνης αποτελεί το ελάχιστο χρέος στη μνήμη τους. Το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής ήταν, είναι και θα είναι αξιακά πάντοτε απέναντι στις πράξεις βίας και διχασμού».

Η Ελληνική Λύση σε ανακοίνωσή της αναφέρει πως «σήμερα συμπληρώνονται 12 ολόκληρα χρόνια από την φρικτή δολοφονία της 32χρονης εγκύου Αγγελικής Παπαθανασοπούλου, του 36χρονου Επαμεινώνδα Τσάκαλη και της 35χρονης Παρασκευής Ζούλια στο υποκατάστημα της Marfin στο κέντρο της Αθήνας. 12 χρόνια μετά, οι παρακρατικοί εμπρηστές - δολοφόνοι κυκλοφορούν ελεύθεροι. Ντροπή και μόνο ντροπή».





Ειδήσεις σήμερα:

Νεκρά παιδιά στην Πάτρα - Παπαδόπουλος: η Πισπιρίγκου έχει πολλούς “εισαγγελείς” εναντίον της

Final Four Euroleague - Ολυμπιακός: ο “ερυθρόλευκος” θρίαμβος και τα ζευγάρια

Κωστόπουλος - Αθανασοπούλου: η καταγγελία για βιασμό, ο “Σασμός” και οι αντιδράσεις (βίντεο)