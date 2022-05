Life

“Άγριες Μέλισσες”: εμπλοκές και “ήττες” την Πέμπτη (εικόνες)

Συναρπαστικές είναι οι εξελίξεις στην σειρά εποχής του ΑΝΤ1, “Άγριες Μέλισσες”, που συνεχίζει να μαγνητίζει το ενδιαφέρον των τηλεθεατών.

Οι «Άγριες Μέλισσες», η κορυφαία τηλεοπτική σειρά των τελευταίων χρόνων, συνεχίζει να γράφει ιστορία στον ΑΝΤ1, με τον γ’ συγκλονιστικό τους κύκλο, με δυνατή πλοκή, καταιγιστικές εξελίξεις, συγκλονιστικές ερμηνείες και κινηματογραφική αισθητική.

Τι θα δούμε την Πέμπτη στις 22:30…

Η Ασφάλεια αναζητά τον Ορφανίδη για την έκρηξη στο σπίτι του Λυκογιάννη.

Ο Νικηφόρος με τον Κωνσταντή, μετά την απόρριψη των Καρυών, ζητάνε περισσότερο χρόνο από τους μετόχους, αλλά η Ρένα αρνείται να συνεργαστεί.

Ο Δούκας με τη Μυρσίνη προετοιμάζουν τα παιδιά τους για την ήττα.

Η Κορίνα ανακοινώνει στον Ακύλα τον χωρισμό της με τον Μελέτη, ο οποίος φεύγει από το σπίτι.

Ο Δάκης ενημερώνει τη Δρόσω πως θα της κάνει μήνυση, ζητώντας τα λεφτά του, αλλά ο Νώντας έχει αντίθετη γνώμη.

