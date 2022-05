Κοινωνία

Δασκαλάκης: η Πισπιρίγκου, η “συγγνώμη” και ο διάλογος για την “εμπλοκή” του (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η εκπομπή “Το Πρωινό” αποκάλυψε την συνομιλία που είχε ο πατέρας των νεκρών αδελφών με φίλο του, μετά την σύλληψη της συζύγου του για την δολοφονία του παιδιού τους.

Μία ημέρα μετά από το πρώτο μέρος της συνομιλίας του Μάνου Δασκαλάκη με φίλο του, πριν από την σύλληψη της Ρούλας Πισπιρίγκου για την δολοφονία της κόρης τους, Τζωρτζίνας, η εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1 παρουσίασε το δεύτερο μέρος της συνομιλίας, που έγινε μετά από την σύλληψη της κατηγορούμενης ως παιδοκτόνου.

Ο Μάνος Δασκαλάκης, που μέχρι πριν λίγες ημέρες υπερασπιζόταν την σύζυγο του, δηλώνοντας βέβαιος -παρά τις ενστάσεις του φίλου του- πως δεν έχει εμπλοκή στους θανάτους των κοριτσιών τους, πλέον αφήνει να εννοηθεί εμμέσως πως γνωρίζει στοιχεία και όσα πρόκειται να ακολουθήσουν την σύλληψη της 33χρονης για την χορήγηση της κεταμίνης.

«Ηρέμησε και παρακολούθα και θα δεις… Δεν έχω να φοβηθώ κάτι… Κάνε υπομονή… Δεν υπάρχει ένας από όσους με ξέρουν, που να πει κάτι εναντίον μου», απαντά ο Μάνος Δασκαλάκης στον φίλο του, με τον οποίο φέρεται να έχει στενή σχέση

«Μην μιλήσεις με κανέναν, πριν με ακούσεις δημόσια», ήταν το αίτημα του Μάνου Δασκαλάκη προς τον φίλο του, λίγες ημέρες πριν την μετάβαση του στην Ευελπίδων και την δήλωση με την οποία κράτησε αποστάσεις από την μητέρα των τριών νεκρών παιδιών του.

«Πες μου μόνο ότι δεν είναι μπλεγμένος, μόνο αυτό…» ζήτησε ο φίλος του να αποσαφηνίσει ο Μάνος Δασκαλάκης, ο οποίος του αποκρίθηκε «ούτε μισό τοις εκατό».

Αργότερα στην συνομιλία τους, αναφερόμενος στον προηγούμενο διάλογο και τις υποψίες του φίλου του για την Ρούλα Πισπιρίγκου, ο Μάνος Δασκαλάκης, ενώ ο φίλος εξακολουθεί να βρίζει και να κτηγορεί την 33χρονη, του γράφει «Συγγνώμη, που σου είπα τότε να μην βιάζεσαι να κρίνεις…»

Παρακολουθήστε το σχετικό απόσπασμα από την εκπομπή «Το Πρωινό»:

Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με μαρτυρία στην εκπομπή «Το Πρωινό», ο Μάνος Δασκαλάκης ζει πλέον απομονωμένος σε συγγενικό σπίτι, έξω από την Πάτρα και κάνει συνεδρίες με ψυχίατρο, προκειμένου να μπορέσει να διαχειριστεί τις εξελίξεις στην πολύκροτη υπόθεση.

Το πρωί της Πέμπτης, ο συνήγορος της Ρούλας Πισπιρίγκου δήλωσε στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» πως η 33χρονη έχει προσλάβει σειρά τεχνικών συμβούλων και ετοιμάζει την αίτηση αποφυλάκισης της, ενώ έστρεψε τα βέλη τους προς ορισμένα ΜΜΕ και πολίτες λέγοντας πως η 33χρονη έχει πολλούς «εισαγγελείς» εναντίον της.

Στην εκπομπή μίλησε και άνθρωπος από το περιβάλλον της οικογένειας της Ρούλας Πισπιρίγκου, που αναφέρθηκε στην μητέρα της 33χρονης και στον αδελφό της, αλλά και στις Ρούλα και Δήμητρα Πισπιρίκου, καθώς και στην πώληση ενός σπιτιού στις εργατικές κατοικίες, προκειμένου να πληρωθούν τεχνικοί σύμβουλοι και δικηγόροι που έχει προσλάβει η πλευρά της κατηγορούμενης ως παιδοκτόνου.

Ειδήσεις σήμερα:

“Το Πρωινό” - Δασκαλάκης: η Πισπιρίγκου, το νέο σπίτι και ο ψυχίατρος (βίντεο)

Γεωργιάδης για αύξηση στο ψωμί: Πως να επιδοτήσουμε όλα τα αγαθά;

Σητεία: Πέθανε ο τραυματίας από καυγά με ανήλικο